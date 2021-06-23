衣服染上唇膏印用凡士林1招KO？　咖啡沾到衫先做呢步再放洗衣機

撰文：Dappei 搭配
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生活中總有那幾個瞬間：工作讓你氣到拍桌卻自己打翻桌上的飲料、漂漂亮亮地喝下午茶卻把整杯飲料打翻在身上，或是正在享受美食卻把咖哩、醬油噴到白色衣服上，沒事沒事，先不生氣，知道這些污漬都能被洗掉也許能讓你好過一點，接下來就來看看不同汙漬的清洗方式吧！
KO 4種頑固污跡的妙招，油漆、唇膏、咖哩都無問題~▼▼▼
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Dappei 結語：
其實總結下來，牙膏、酒精、含氧漂白劑、小蘇打這幾樣東西最好在家裡常備，因為這幾樣東西能夠處理的污漬蠻廣的，你的寶貝衣物沾到污漬也不用總是送洗衣店了。
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原文：衣服沾到油漆、口紅、咖哩怎麼辦？衣物除漬妙招快收藏，沾到怪東西再也不崩潰！
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