衣服染上唇膏印用凡士林1招KO？　咖啡沾到衫先做呢步再放洗衣機

生活中總有那幾個瞬間：工作讓你氣到拍桌卻自己打翻桌上的飲料、漂漂亮亮地喝下午茶卻把整杯飲料打翻在身上，或是正在享受美食卻把咖哩、醬油噴到白色衣服上，沒事沒事，先不生氣，知道這些污漬都能被洗掉也許能讓你好過一點，接下來就來看看不同汙漬的清洗方式吧！