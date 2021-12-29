Emily in Paris｜Lily Collins名牌配$1XX手袋　Longchamp熱賣款

Emily in Paris｜Lily Collins主演的Netflix時裝劇《Emily in Paris》第2季終於全劇上線，比起劇情，女生更留意Lily Collins今季會有甚麼穿搭，又用了甚麼名牌手袋呢？



你喜歡《Emily in Paris》第2季穿搭嗎？（《Emily in Paris》劇照）

《Emily in Paris》第2季打翻法式經典 盤點Lily Collins手袋

《Emily in Paris》第二季已上線，同樣是一共10集，每集30分鐘，Lily Collins擔任來自美國芝加哥的女孩Emily Cooper，延續上季的故事，繼續在巴黎工作，並陷入了四角戀。

Lily Collins在劇中騎上Dior x Vespa棉羊仔電單車。（《Emily in Paris》擷圖）

比起上季，Lily Collins的穿搭不再是法式經典，亦不是一系列Chanel，而是更花枝招展，把不同品牌混搭，紫色Courrèges短褸、Miu Miu鑲石外套、Giambattista Valli x H&M紅裙，但花巧穿搭還是見仁見智；也把不同的名牌合作方案加入劇情中，像是Rimowa行李箱、經典珠寶手錶Chopard、Dior x Vespa棉羊仔電單車，倒是讓熱愛時尚的觀眾看過癮。

Lily Collins身上的Vertigo外套加Maison Skorpios長靴超過萬元。（《Emily in Paris》劇照）

最令人期待還是手袋出場，上季Lily Collins使用超過12款手袋，像是MCM Heritage backpack、Chanel Flap Bag、Christian Louboutin Elisa Bag等，今季《Emily in Paris》同樣有10多款手袋，而Christian Louboutin的出場率更大大上升，有Caracaba系列、Marie Jane Bucket系列等。

但沒想到，「Emily」Lily Collins在劇中揹了一款螢光黃Zara City手袋，以螢光黃配白色印花圖案翻領外套為主體，配上黑白格仔漁夫帽、黑白印花裙，一貫今季花俏的主題。

▼▼▼【按圖即看】Lily Collins在《Emily in Paris》使用了逾10款名牌手袋，有Christian Louboutin、Tod's、Roger Vivier等，看看穿搭與價錢▼▼▼