Emily in Paris｜$2XXX入手曾Chanel設計師品牌　3大法國小眾手袋

Emily in Paris｜Lily Collins主演的Netflix時裝劇《Emily in Paris》第2季終於全劇上線，Lily Collins劇中孭的大部分都是名牌手袋，如Christian Louboutin、Tod's、Roger Vivier等；但法國人酷愛簡約時尚，一些小眾品牌有時比名牌更受他們喜愛，正正體現在劇中身為法國女生的「Camille」身上，看看她使用哪3款千元級小眾品牌。



Coperni Swipe 系列在第1集已登場。（《Emily in Paris》劇照）

Coperni



如果有留意小眾品牌，一定看過近年出鏡率極高的雞蛋般橢圓形手袋，這正是巴黎的Coperni「Swipe」系列，連Gigi Hadid、Kendall Jenner、迪麗熱巴都是品牌的用家；Coperni於2013年由Sébastien Meyer與Arnaud Vaillant共同創立，Arnaud更先後為Chanel與Balenciaga工作；

Coperni輪廓和版型可用「奇形怪狀」來形容，以太空感設計聞名，Camille在《Emily in Paris》使用了「Ring Bag」，同樣是橢圓形，手柄位置則換上金屬採質，具個性、摩登感，猶如扁身版的Swipe Bag，極具流線感的手袋Camille也配搭了一件全黑、胸前流線感挖空的小禮裙，互相呼應。

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Polène Paris因《Emily in Paris》搜尋量上升了40%。（《Emily in Paris》劇照）

Polène Paris



Polène Paris是法國小眾品牌，由三兄弟姐妹共同所創立的品牌，帶有法式優雅、知性味；品牌設計以圓滑、流線型線條，每款都具獨特設計美學，看起來更現代感，手袋出自擁有10年皮革生產經驗的皮革工坊所製，受法國女生喜愛；

Camille在劇中揹了Wallet N°7 Belt Bag，長方形翻蓋銀包設計，配上金屬釦，Camille以全黑襯衫造型配搭，有着職場女強人的感覺；而半圓形手袋「Number One」是品牌最經典且最受歡迎款式，散發着濃濃法國風情。

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法國老牌Patou的手袋價錢親民。（《Emily in Paris》劇照）

Patou



Patou早在1914年於法國創立，以解放當時女性形象為目標，推出不同短裙，以及都市風的運動裝，Karl Lagerfeld也曾擔任過品牌首席設計師；

Camille在劇中多次拿着Patou有黑色與原色草編水桶袋Woven Bucket Bag，頂部提手、滑動包蓋設計，中央配上靈感來自羅馬希臘聖母堂的門廊前的「真理之口 (Bocca della Verità) 」金色裝飾，極具度假風情；Camille以黑色配搭黑白風格，霸氣有個性；原性配搭全白造型則氣質滿滿。

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