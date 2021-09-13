名牌鞋減價｜30款返工平底鞋低至4折　Jimmy Choo人氣款半價$2XXX

【名牌鞋減價】平底鞋是OL必備的「返工鞋」，舒適度高、款式大方得體，搭配連身裙或褲裝襯出俐落幹練感，重點是四季皆宜，不分季節，是作為配襯返工造型的好選擇。隨秋冬季開賣，減價季隨之步入尾聲階段，不妨把握最後時機以優惠價入手返工鞋！



【名牌減價】返工鞋最好以舒適度高的平底鞋款式為主，搭配連身裙或褲裝襯出俐落幹練感。(FARFETCH)

網購平台FARFETCH與Mytheresa正進行減價優惠，多款平底鞋款均設減價，包括Jimmy Choo、Jil Sander、MALONE SOULIERS等人氣款式；精選30款HK$5,000以下減價款式，絕不能錯過！

FARFETCH低至4折 Jimmy Choo減至$2XXX

FARFETCH減價促銷低至4折起，款式選擇多，包括Salvatore Ferragamo、Jimmy Choo、Stella McCartney、Moschino等品牌。Jimmy Choo婚鞋是不少女生夢寐以求的款式，不過其實Jimmy Choo的平底鞋設計亦同樣出色，素色設計下綴以銀珠與喱士元素令鞋款變得別緻，增加高貴感又不失舒適度，其中以Romy flats價格最親民，半價後只需HK$2,925。

減價款式絕非「倉底貨」貨色，Moschino、Jil Sander等人氣款式均包括在內，Jil Sander的經典芭蕾舞鞋一直受眾多女生喜愛，方頭設計並附有纏繞結繩元素，塑造立體感與細節，加上金屬環圈設計，帶來顯瘦、顯腿長效果，更能為造型增添一份小性感。

▼▼▼【按圖看】精選FARFETCH 15款$5,000以下減價返工鞋，Stella McCartney Slingback裸跟鞋低至4折，Jil Sander人氣款HK$3XXX。▼▼▼

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【名牌減價】英國鞋履品牌Malone Souliers經典款式Maureen芭蕾舞鞋與露跟款也在Mytheresa減價款式之中。(malonesouliers@Instagram)

Mytheresa減價 必入Malone Souliers $2XXX平底鞋

Mytheresa提供JW Anderson、Gianvito Rossi等品牌的減價款式，當中不乏綁帶和幼搭帶的平底鞋款，交錯的綁帶設計營造小性感之餘更能令雙腿看起來更修長，配合尖頭設計，加強延伸腿部比例。

深受許多時尚名人愛戴的英國鞋履品牌Malone Souliers也列入減價範疇之中，品牌以年輕與玩味感取勝，經典款式Maureen芭蕾舞鞋與露跟款為流線形輪廓，配合尖頭與幼搭帶設計打造視覺顯瘦效果，易於配襯不同風格的服裝。芭蕾舞鞋款由原價HK$4,080減至HK$2,850；露跟款原價則為HK$3,920，7折後HK$2,740，相當抵買。

▼▼▼【按圖看】精選Mytheresa 15款$5,000以下減價返工鞋，必入Malone Souliers經典Maureen款式。▼▼▼

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