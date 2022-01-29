銀包改運｜財運最差星座Top 5　金牛粉紅驅霉運、天蠍靠黃吸貴人

大家都安排好自己的新年行程了嗎？虎年近在眼前，許多星座運勢專家都公佈了明年度的各種運勢排行，其中當然也包含各位最在乎的財運！



但既然有人鴻運當頭自然也有人的運勢欠佳，根據命理師沙木貴咲公布的排行榜中，共有5個星座的財運在明年度稍稍卡關，但與其因此唉聲嘆氣不如換上能轉運的星座幸運色錢包迎接好運氣！

今年哪5個星座財運最差？先別哭，也許換個銀包就能為你帶來好運喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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天蠍座

其實天蠍座的2022年整體財運不算太差，只是要等到5月之後才會開始有感，因此建議大家可以把第一季和第二季當作沉潛，默默觀察整體局勢、不要太過急躁。與此同時，藉由你的個人魅力去吸引貴人相助，就有機會在對的時機點展現長才，順勢讓事業運和財運提升！

既然說到吸引貴人，當然就是要用最有朝氣和最能聚財的粉黃色錢包！如果你正好跟儂編一樣是迷你包控，非常推薦你可以從Chanel的三摺銀包入手，結合經典菱格紋設計和雙C Logo，讓你一路從2022年初時髦到年底，集滿所有好運氣！

巨蟹座

2022年對心思細膩的巨蟹座朋友來說，是個相對不容易的一年，礙於各種行星逆行的關係，使得你們在上半年很難獲得滿意的收益。不過，俗話說：「失敗為成功之母」，大家不妨換個角度去思考，雖然在財運上難有斬獲，卻有機會從中學到增加收入和其他投資的知識，慢慢累積實力。

如果說2022年對巨蟹座們來說是強調學習的一年，那如何讓自己時時保持沈穩和冷靜就非常重要了，因此星座專家建議可以換上墨綠色錢包，甚至可以選擇像照片裡這種能將紙鈔攤平存放的Michael Kors長銀包，讓你更釐清自己錢都花到哪裡去了！

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處女座

處女座的2022年運勢重點，主要會放在人際關係上，因此在財運上的感受不會那麼強烈。但如果你正好是準備要轉換職場的處女座朋友，可以注意4月下旬透過接觸新的工作帶來額外的收入和薪水，並藉由自身認真和高效率的辦事手法，獲得在職場上極高的評價。

橙色本身就是個給人效率、活力、正能量的顏色，因此2022年會建議所有處女座試著跳脫舒適圈，選擇這類色彩鮮豔、暖色調的錢包。讓你身邊的工作夥伴，不只看見你細心的一面，也能從服飾配件中感受到你對於工作和生命的熱忱，藉此增加調薪或年後轉職的機會。

金牛座

本身對於理財投資習慣走保守穩健路線的金牛座朋友，在2022年上半年不會有什麼大筆的進財，面對這種膠著的局面，切勿自亂陣腳，建議等到時機成熟再行動。整體財務運勢會到黃金週（4月底到5月初）開始慢慢上升，因此保持情緒穩定非常重要。

討喜可愛的粉紅色，絕對是能替你帶來好心情的配色，除了平時大家最常見的基本款寶寶粉之外，2022年開春的另一個流行色正是彩度較高的桃粉色！Salvatore Ferragamo為此特別在本季Holiday Collection中推出許多染上喜氣桃粉的單品，無論是錢包、肩背包、手提包...都很值得買！

射手座

受到疫情動盪影響，射手座在2022年比起關注錢財，反而會把重心放在生活和精神層面上，常常因此而疏忽或錯失賺錢的機會，或是只要一賺到錢，就立刻轉手花掉，用來添購能提升生活品質的物件，因此在財富上自然不會有太多的斬獲。

其實創造更好的生活品質也不見得是一件壞事，只是要量力而為！我們會建議射手座的朋友們，在添購2022年的時尚單品時，可以保守務實一點，像是造型經典耐看的Chloé咖啡色銀包就是很棒的選擇，一年四季都能使用，完全不怕會有退流行的問題。

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