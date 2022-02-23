Cashmere羊絨清潔保養手冊　洗燙茄士咩羊毛4大重點避免發霉蟲蛀

在寒冷的冬天裡是不是應該把你的羊絨大衣或是圍巾拿出來清洗一下，在天冷的時候隨時可以穿出門！



但你知道羊絨的衣物要怎麼清洗嗎？羊絨衫是嬌貴的衣物需要比其它衣物需要更多照顧，而細心打理一件優質羊絨衫可以穿多年依舊溫暖柔軟，我們整理了一些方法教大家如何保養以及清洗。

平時保養

由於高品質的羊絨柔軟嬌嫩，盡量不要連兩天穿同一件羊絨衫，要幾件羊絨衫換著穿。因為它是有生命的纖維要讓它休息纖維才會恢復疲勞。在搭配時也要避免頻繁接觸粗製物品，防止對羊絨纖維的磨損，減少起毛球的可能。

如果你的羊絨衣物已經出現了起毛球，千萬不要強行扯掉，造成脫線而不可修補。一般來說，質量好的羊絨衫在愛惜的情況下是不怎麼起毛球的。如果偶爾有少量的毛球，可用軟毛刷順毛刷一刷 或者輕輕摘除或剪掉就可以。

羊絨衣物存放時，應該要疊好、裝袋平放，不宜掛置，以免羊絨纖維懸垂變形。存放要注意不要曬到陽光以防褪色。存放在乾燥的地方比如衣櫃的靠上層。由於羊絨是天然纖維，含有很多天然蛋白，所以很容易被蟲蛀，為了預防這一點，晾曬過的羊絨衣物要晾透後用乾淨的塑料袋加入樟木將其密封存放。同時衣櫃內四周放入防黴、防蛀蟲片劑，以免受潮發霉。但切忌防蛀劑不要與與羊絨衣物直接接觸。

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清洗

衣服標籤會建議你羊絨衫最好乾洗，實際手洗也是完全沒問題的。那是否可以機洗呢？市場上是有可以用洗衣機的羊絨原料，可機洗的技術處理的是在犧牲了一部分的手感和其它性能的基礎上的市場上多數還是不可機洗的羊絨，不可用洗衣機的羊絨才是原汁原味的羊絨。所以沒有特別註明可機洗最好手洗。

1. 溫度：清洗羊絨用溫水，水溫避免超過30℃。

專用洗滌劑：羊絨要使用專業的絲毛洗滌液或者中性洗滌液，如果著急用又沒有怎麼辦呢？可以暫時用好的洗髮水代替用一下。毛類蠶絲類都不要使用鹼性洗滌劑比如洗衣粉、肥皂、洗衣液之類，鹼性洗劑會損傷羊絨纖維造成手感變差，有些羊絨染劑不耐鹼，鹼性洗滌劑可能造成它褪色。

2. 方法：清洗時將羊絨浸入水中，輕輕按壓式洗滌2-5分鐘，不要用力揉搓他哦以免纖維氈化起球。

羊絨很容易去髒污，輕輕洗洗很容易就洗乾淨了。如果局部有髒污可單獨對局部添加洗滌劑進行處理。不同顏色的羊絨衫最好分開洗以免深淺混色。洗的時候要注意不要在洗滌劑裡久泡，羊絨衫久泡會造成縮絨過度就是把絨都泡到表層，使表層絨面過大過多，這樣容易起毛球。清水漂洗乾淨，洗好的羊絨衫不可以用力擰乾，而是要把它放入單獨的洗衣袋或包入毛巾內，在洗衣機中脫水2分鐘或者用手把水分擠壓掉。

3. 晾曬：平攤在通風處陰乾， 懸掛容易拉長變形，可以使用專門的晾衣網攤開晾。還有記住不可曝曬，淺色的羊絨衫曝曬容易變黃。

燙羊毛衣

除了清洗，如果可以最好先用熨燙一遍。為什麼呢？高溫可以殺死一些微生物防止它蛀蟲 也可以防止羊絨變形。要用底板溫度不高於140℃的蒸汽熨斗燙。熨燙時，熨斗不要貼在衣物上，而是要與衣物保持大約1厘米的距離，或是在羊絨上面蓋一層濕布，以免燙壞羊絨衫面料。剛熨完的衣物不要立即放進衣櫃，要放在陽台上風乾一下，防止剩餘的熱氣和濕氣讓羊絨發霉生蟲。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：喀什米爾羊毛的保養和清潔知識】