揀胸圍罩杯也有學問？4款胸型選擇專屬杯型　穿出堅挺圓潤好身材

不同的妹子有不一樣的身高，身形，臉型，五官，當然胸部也自然不一樣。每個女生都有不同的胸型，胸部大小，甚至乳暈大小都不一樣。關於這些私密話題，作為女生我們不應該羞於談起，多談，多看，多了解，才能讓自己的私密處更健康更美好。



胸部是女孩應該驕傲的一個身體器官，不但視覺上看起來漂亮，而且在結婚生孩子後還是偉大母愛的象徵。不同的女生，不同的胸型，我們不需要為自己胸部的現狀圓扁長大，感到自卑，最主要的還是依據胸型，給她們找到合適的內衣胸圍。

挑選胸圍小學問~1/2罩杯、3/4罩杯、全罩杯、無鋼圈，究竟不同胸型適合怎樣的內衣？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 半球型

這類型妹子的胸部視覺上看起來立體，側面看去下半部輪廓明顯，胸部像是半個球型，並且乳頭看上去是高高隆起。

內衣類型：需選擇大容量的罩杯，像是深罩杯以及全罩杯，才能有更好的承託性包覆半球型胸部。

2. 圓盤型

圓盤型胸部看上去地盤大寬，乳頭隆起點低，扁而圓，像是一個盤子。

內衣類型：圓盤型胸部因避開選深罩杯內衣，這類型內衣容易出現「空杯」狀態，看起來胸部不豐滿。更建議挑選軟型的無鋼圈內衣。

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3. 圓錐型

圓錐型胸部面積小，乳頭隆起點向前挺，側面視覺上像是尖尖的三角形。

內衣類型：這樣的胸型最容易選內衣，無論任何設計都能輕易駕馭，1/2罩杯以及3/4罩杯更能穿出完美比例。

4. 水滴型

水滴型胸部雖然胸部面積屬於小，但卻有肉感，乳頭隆起點往前垂墜。

內衣類型：因為水滴型算是豐滿胸型，因此挑選內衣要避免壓胸，確保內衣肩帶有一定的承託力。建議選擇深罩杯，以及全罩杯。

無論你是哪一種胸型，你的胸部都是漂亮的，只視乎作為她們的主人，你是如何呵護她們，保護她們，給她們最好的「生長」條件。

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