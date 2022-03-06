最百搭帆布鞋6大推薦　Converse、Vans、無印外Superga最顯腿纖長

在這個世代，鞋款時尚不斷再突破，各種機能、布料融合，外觀上也求新求變，而無論學生或職場時期，人人幾乎必有一雙帆布鞋，不論是經典款或創新款，休閒的版型設計相當好搭配，帆布鞋時尚更在學生世代站穩了地位，也吸引了大批的帆布鞋迷。但帆布鞋款百百種，到底該買哪雙？



今回，Dappei 將介紹各經典品牌帆布鞋款的特色，來幫不知如何下手的搭黨們解惑。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Converse

說到帆布鞋的第一大品牌非 Converse 莫屬，從最元老的 All Star 到復古經典的 1970s 系列，再到 One Star 系列，中間也有許多經典聯名款，其中最廣為人知的就是 Converse x CDG。擁有百年歷史的 Converse 是 Old Skool 代表性單品之一，除了經典黑白色，也有許多玩色、拼布等特殊設計，近幾年更在鞋底上做出不同的變化，例如厚底、鋸齒底等。以基本款來說，整體材質很輕盈，鞋底很軟又薄，但相對的也較容易磨破；帆布材質不防水，如果遇到下雨會比較麻煩，不過在 2016 年也推出防水設計，來滿足在雨季也想穿出經典時尚的搭黨；在穿搭上不論是高筒還是低筒，黑白的經典不敗色都很好搭配，如果想玩色或是不想撞鞋也有很多其他款式選擇，是超百搭又好入手的鞋款！

Vans

Vans 比起說是帆布鞋，說「板鞋」會更為恰當，不同於其他品牌，Vans 最初的設計與街頭滑板有關，在滑板界、街頭運動界中坐穩了地位，是許多板友、街舞舞者等的首選之一。Vans 鞋款經典的包括 Old Skool、SK-8 Hi 等系列，另外常見的還有休閒感十足的 style 36 系列和免綁鞋帶的 slip-on 系列（俗稱懶人鞋）。最大的特色在於「鬆餅格大底」這個黏板鞋底的設計是為了優化抓地力、耐磨性、避震性，也當然穿起來相對比較硬、厚、穩一點；在鞋面的設計上很簡單，除了單色、線條外，最讓人印象深刻的就是「棋盤格」，這可以說是標誌性的設計。Vans 鞋款相較於其他品牌更有街頭感，很適合當作美式街頭穿搭的搭配單品。

Keds

同樣走過百年歷史的 Keds 秉持品牌理念「Ladies First 」鼓舞女性擺脫磨腳的高跟鞋，換上舒適的平底帆布，勇敢做自己，主攻女性市場的 Keds 也成功地在在帆布鞋產業佔有一席之地。經典鞋款有 Champion、Classic 和 Sneakers 系列，橡膠鞋底的設計穿起來輕盈，走路時不太會有聲音。另外，重點特色在於，為達到修飾腿部線條的效果，鞋款版型較窄且細長，所以通常建議買大半號的，保險起見還是試穿後再購買；Keds 經典小白鞋的鞋面設計很簡約、清新，以白色為主打，加上偏窄的版型，屬於休閒感十足的鞋款！

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adidas

adidas 雖然是全球數一數二大的運動鞋品牌，但不同於其他運動鞋品牌，它同時也注重時尚需求，旗下有著支線 adidas Originals（三葉草）正是時尚與運動的結合，其中的經典鞋款包括 Superstar、Stan Smith、Nizza 等；而 Superster 特殊的鞋頭貝殼紋設計和鞋底防滑矽膠材質，最初是為了運動而設計，但隨著時代演變，慢慢地成為了時尚的指標之一。在鞋底上也有改良做成加厚、加大，看起來有別於基本款，更修飾腿部線條；相較於其他帆布鞋、板鞋品牌，adidas 明顯更有運動風格，材質、舒適度也更適合運動，如果有考慮活動機能性的搭黨可以選擇 adidas。

Superga

這是來自義大利的品牌，創牌歷史悠久，也可以說是帆布鞋風潮的始祖之一，整體設計兼顧時尚與休閒，深受許多人喜愛，最經典的 Style 2750 更是在義大利人腳一雙，有著國民鞋之稱。腳踝的部分設計得偏低一些，更拉長腿的比例，材質使用橡膠底，穿起來不會笨重，看起來也很輕盈，簡樸的設計不會搶了穿搭的風采，Superga 普及度相比其他品牌稍低一些，所以也稍微不容易撞鞋，如果喜歡休閒時尚，但又不想撞鞋的搭黨可以考慮這雙。

MUJI

日本品牌無印良品 MUJI 跨足食品、保養品、文具、家具等多樣產業，在服飾產業上也很受歡迎。就帆布鞋而言，相較於其他品牌，無印良品的價位更親民，很適合小資族群，設計日系簡樸，色彩、款式變化雖然較少，但給人很乾淨簡單的感覺，適合文青簡約穿搭；另外，採潑水加工有機棉，防水效果很優質，鞋墊有配合腳底的凹凸設計，穿起來舒服自在，耐穿程度高。最經典的鞋款就是小白鞋，全白設計很好搭，圓頭設計偏窄，看起來很俏皮，韓日系穿搭的搭黨可以入手這雙！

Dappei 結語：

帆布鞋的品牌跟款式真的很多，幾乎每家鞋商都跟上年輕潮流，設計出專屬、不同機能的帆布鞋款，防水、平價、時尚、運動機能 ⋯⋯ 根據各消費族群不同的需求，主打不同的鞋款，在材質、版型設計等等上都有些許的差異；今回介紹的也都只是各品牌的經典款跟主打效能，隨著時代的演變，每個品牌都不斷在突破、創新，打造更玩味、更全面又或是更復古的系列。搭編還是建議買鞋盡量要實體購買，找到那雙穿得舒服自在又看得順眼的鞋真的不容易，畢竟買鞋很看緣分（笑）。



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原文：高 CP「帆布鞋」推薦，除了 Converse、Vans、無印，Superga、Keds、adidas 也是隱藏版神鞋！

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