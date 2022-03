最百搭帆布鞋6大推薦　Converse、Vans、無印外Superga最顯腿纖長

在這個世代,鞋款時尚不斷再突破,各種機能、布料融合,外觀上也求新求變,而無論學生或職場時期,人人幾乎必有一雙帆布鞋,不論是經典款或創新款,休閒的版型設計相當好搭配,帆布鞋時尚更在學生世代站穩了地位,也吸引了大批的帆布鞋迷。但帆布鞋款百百種,到底該買哪雙?



今回,Dappei 將介紹各經典品牌帆布鞋款的特色,來幫不知如何下手的搭黨們解惑。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 20

Converse

說到帆布鞋的第一大品牌非 Converse 莫屬,從最元老的 All Star 到復古經典的 1970s 系列,再到 One Star 系列,中間也有許多經典聯名款,其中最廣為人知的就是 Converse x CDG。擁有百年歷史的 Converse 是 Old Skool 代表性單品之一,除了經典黑白色,也有許多玩色、拼布等特殊設計,近幾年更在鞋底上做出不同的變化,例如厚底、鋸齒底等。以基本款來說,整體材質很輕盈,鞋底很軟又薄,但相對的也較容易磨破;帆布材質不防水,如果遇到下雨會比較麻煩,不過在 2016 年也推出防水設計,來滿足在雨季也想穿出經典時尚的搭黨;在穿搭上不論是高筒還是低筒,黑白的經典不敗色都很好搭配,如果想玩色或是不想撞鞋也有很多其他款式選擇,是超百搭又好入手的鞋款!

Vans

Vans 比起說是帆布鞋,說「板鞋」會更為恰當,不同於其他品牌,Vans 最初的設計與街頭滑板有關,在滑板界、街頭運動界中坐穩了地位,是許多板友、街舞舞者等的首選之一。Vans 鞋款經典的包括 Old Skool、SK-8 Hi 等系列,另外常見的還有休閒感十足的 style 36 系列和免綁鞋帶的 slip-on 系列(俗稱懶人鞋)。最大的特色在於「鬆餅格大底」這個黏板鞋底的設計是為了優化抓地力、耐磨性、避震性,也當然穿起來相對比較硬、厚、穩一點;在鞋面的設計上很簡單,除了單色、線條外,最讓人印象深刻的就是「棋盤格」,這可以說是標誌性的設計。Vans 鞋款相較於其他品牌更有街頭感,很適合當作美式街頭穿搭的搭配單品。

Keds

同樣走過百年歷史的 Keds 秉持品牌理念「Ladies First 」鼓舞女性擺脫磨腳的高跟鞋,換上舒適的平底帆布,勇敢做自己,主攻女性市場的 Keds 也成功地在在帆布鞋產業佔有一席之地。經典鞋款有 Champion、Classic 和 Sneakers 系列,橡膠鞋底的設計穿起來輕盈,走路時不太會有聲音。另外,重點特色在於,為達到修飾腿部線條的效果,鞋款版型較窄且細長,所以通常建議買大半號的,保險起見還是試穿後再購買;Keds 經典小白鞋的鞋面設計很簡約、清新,以白色為主打,加上偏窄的版型,屬於休閒感十足的鞋款!

同場加映:Hogan春夏最新7款厚底小白鞋推介 增高百搭一秒打造逆天纖瘦長腿(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 4

adidas

adidas 雖然是全球數一數二大的運動鞋品牌,但不同於其他運動鞋品牌,它同時也注重時尚需求,旗下有著支線 adidas Originals(三葉草)正是時尚與運動的結合,其中的經典鞋款包括 Superstar、Stan Smith、Nizza 等;而 Superster 特殊的鞋頭貝殼紋設計和鞋底防滑矽膠材質,最初是為了運動而設計,但隨著時代演變,慢慢地成為了時尚的指標之一。在鞋底上也有改良做成加厚、加大,看起來有別於基本款,更修飾腿部線條;相較於其他帆布鞋、板鞋品牌,adidas 明顯更有運動風格,材質、舒適度也更適合運動,如果有考慮活動機能性的搭黨可以選擇 adidas。

Superga

這是來自義大利的品牌,創牌歷史悠久,也可以說是帆布鞋風潮的始祖之一,整體設計兼顧時尚與休閒,深受許多人喜愛,最經典的 Style 2750 更是在義大利人腳一雙,有著國民鞋之稱。腳踝的部分設計得偏低一些,更拉長腿的比例,材質使用橡膠底,穿起來不會笨重,看起來也很輕盈,簡樸的設計不會搶了穿搭的風采,Superga 普及度相比其他品牌稍低一些,所以也稍微不容易撞鞋,如果喜歡休閒時尚,但又不想撞鞋的搭黨可以考慮這雙。

MUJI

日本品牌無印良品 MUJI 跨足食品、保養品、文具、家具等多樣產業,在服飾產業上也很受歡迎。就帆布鞋而言,相較於其他品牌,無印良品的價位更親民,很適合小資族群,設計日系簡樸,色彩、款式變化雖然較少,但給人很乾淨簡單的感覺,適合文青簡約穿搭;另外,採潑水加工有機棉,防水效果很優質,鞋墊有配合腳底的凹凸設計,穿起來舒服自在,耐穿程度高。最經典的鞋款就是小白鞋,全白設計很好搭,圓頭設計偏窄,看起來很俏皮,韓日系穿搭的搭黨可以入手這雙!

Dappei 結語:

帆布鞋的品牌跟款式真的很多,幾乎每家鞋商都跟上年輕潮流,設計出專屬、不同機能的帆布鞋款,防水、平價、時尚、運動機能 ⋯⋯ 根據各消費族群不同的需求,主打不同的鞋款,在材質、版型設計等等上都有些許的差異;今回介紹的也都只是各品牌的經典款跟主打效能,隨著時代的演變,每個品牌都不斷在突破、創新,打造更玩味、更全面又或是更復古的系列。搭編還是建議買鞋盡量要實體購買,找到那雙穿得舒服自在又看得順眼的鞋真的不容易,畢竟買鞋很看緣分(笑)。



同場加映:秋冬穿搭|5款必收精品厚底小白鞋 Hermès、LV、Dior精緻顯貴氣(點擊放大閱讀)▼▼▼

+ 21

同場加映:秋冬奶茶色波鞋8大推介 NIKE顏值高、adidas、Converse最顯腿長(點擊放大閱讀)▼▼▼

+ 20

延伸閱讀:

穿了一輩子的「帆布鞋」卻不知道?帆布鞋內側的小洞竟然有功用?最初定位是籃球鞋?

Superga 小白鞋原來還能這樣穿搭?2019 夏天不能錯過的款式!厚底、球鞋、高筒全包了!

原文:高 CP「帆布鞋」推薦,除了 Converse、Vans、無印,Superga、Keds、adidas 也是隱藏版神鞋!

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】