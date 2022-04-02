春夏必敗顯瘦闊腳牛仔褲　楊丞琳、曾之喬4個腰細腿長零失誤穿搭

雖說「牛仔褲」永遠不怕退流行，但每季推出的款式還是會略有不同。



像2022年春季俗稱「寬牛仔」的寬管牛仔褲就成為主流，而且不光是走在流行尖端的時尚KOL們愛穿，就連包含楊丞琳、Molly、曾之喬、李沐在內的女明星們也搶著在IG上曬出私服搭配，今天就讓儂編來告訴你，她們的顯瘦搭配小秘密！

楊丞琳

楊丞琳本身一直是寬褲粉，過去她大多以短版上衣搭配高腰寬管牛仔褲，讓上半身的比例變短顯得腿更長，但日前她難得嘗試寬管連身牛仔裝也一樣獲得廣大網友們好評，主要是因為連身褲能透過腰帶重塑腰線，同樣有拉長腿部比例的效果。

Molly

近期靠著電影《再說一次我願意》成功從時尚KOL轉戰電影圈的Molly莫莉，依舊沒有忘了在IG上分享各種時髦搭配，像是日前她以水鑽長袖上衣搭配牛仔寬褲露出纖細的小蠻腰，這套造型不只讓網友們一致公認她健身有成，也同時讓她肩上這款Miu Miu皮革珍珠包登上熱搜。

李沐

如果你以為牛仔寬褲只限於長褲，那就可就大錯特錯了！身為Gap品牌好友的李沐，日前換上品牌經典刺繡丹寧外套並搭配一條寬管牛仔抽鬚短褲，再套上長白襪腳踩小白鞋詮釋90年代美式復古造型，而這套經典丹寧Tone-On-Tone也是2022年春季大家一定要學會的零失誤造型！

曾之喬

如果你覺得前面的幾套造型都走得太前面，那也可以參考曾之喬換上版型略寬的九分牛仔褲，黑色款式完全不挑人穿，即便換上素雅的白色T恤或襯衫也同樣有型。但切記如果想要讓腿顯得又瘦又長，就不要在九分褲下面搭配厚重老爹鞋，照片中的高跟涼鞋才是不敗首選喔！

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