穿搭｜皮帶4大顯瘦法：塑造腰線遮小腹　增高兼拉長比例

皮帶｜冬天少不免出動針織毛衣、衛衣和大衣來禦寒，但無奈以上所說的衣着單品都相當厚實，有時穿起上來難免遮蔽了纖腰。想保暖得來又不顯臃腫，學懂以下的「4大皮帶穿搭顯瘦秘訣」，在穿搭配襯時加上一條皮帶便可輕鬆解決問題，更能為整體造型帶來修腰又顯瘦的效果。



冬天衣着單品都相當厚實，有時穿起上來難免遮蔽了纖腰。想保暖得來又不顯臃腫，學懂以下的「4大皮帶穿搭顯瘦秘訣」便可解決問題？(sooyaaa__@IG)

4大皮帶穿搭顯瘦秘訣 西裝配腰帶更顯瘦又時尚？

皮帶往往被女生視為裝飾性的穿搭配件，多用以來點綴造型，所多數都被人忽視其重要性。但隨近年來名牌皮帶逐漸成為必備的時尚單品，如：CHANEL、Hermès、Dior等金屬造型扣皮帶等，輕鬆令穿搭變得更高級與時尚之餘，更成功突顯女性的腰線，讓微胖女生擁有纖瘦的曲線美，告別水桶腰問題。

若然想穿出高尚和纖細感的女生，不妨學會以下的「4大皮帶穿搭顯瘦秘訣」，例如：將高腰褲配上皮帶，高腰褲不但在視覺上可將腰際線往上拉，亦拉長下半身比例與勾勒明顯的腰線、也立刻點綴造型，讓腰部線條變的更加纖細；另外，連身裙配上皮帶也可顯瘦，因有時連衣裙腰線過短，顯得像孕婦裝，但只要在正確的腰線位置上繫上皮帶，便可將腰部位置收窄，現出腰線達到顯瘦效果。

【按圖看】4大皮帶穿搭顯瘦秘訣，皮帶配上高腰褲拉長下半身比例與勾勒明顯的腰線？▼▼▼

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