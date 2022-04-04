公仔收納4大神器　化身透明梳化、打卡牆　實用之餘更可裝飾家居

小紅書博主們都在曬！看完也想擁有~



覺得家裡公仔太多很佔位置嗎？許多人喜歡在家中擺放可愛的公仔或玩偶，看了很療癒～～不管是自己買的還是別人送的，堆積到一定程度時，你捨不得丟卻又不知道該怎麼辦，現在就讓小編來介紹妞妞們「4種特別的公仔收納居家佈置」，幫你輕鬆解決公仔太多的問題！

1. 公仔X透明梳化

（Source：wuapei@小紅書、妖孽@小紅書）

透明充氣梳化和公仔搭配，真的太特別了～製作也非常簡單，就塞公仔是件體力活（笑），塞進去可依個人喜好排序，之後也完全不用擔心公仔會積灰塵啊！大家可以參考家中的玩偶數量，購買適合的充氣梳化大小，保證每個人來你家都想問這梳化要去哪買。

2. 公仔X牆壁

（Source：大橘为重@小紅書、南星月@小紅書）

網格除了用來收納小物、照片，還能幹嘛呢？當然是用來收納公仔玩偶，且網格也有愛心、長方形、正方形等形狀大小隨你發揮，這獨一無二的公仔牆，為家中增添活力可愛的氛圍感，除了好看就真的沒有別的形容詞了哈哈哈

3. 公仔X透明桶

（Source：是阿门鸭@小紅書、木子小玲@小紅書、Penny G 丐丐@小紅書）

只要有了這個收納桶後，又可以肆無忌憚的收集公仔了，整個好看又不怕髒，擺在家裡就像個展示品！收納桶的尺寸也很多樣，高矮胖瘦任你挑，網友評價：「都沒裝滿看來可以繼續夾」、「看了一眼愛上」

4. 公仔X門上

（Source：小兔只a呀@小紅書、孜然卷_Caitic@小紅書、不太老实的小周@小紅書）

公仔也能搭配可以掛起來的玩偶收納袋，這種適合有時想把公仔拿出來的人，非常方便好用，讓網友直呼：「公仔收納神器」、「這也太寶藏了！」、「火速去買了」

看完妞編輯整理的這4款公仔創意收納，只能說小紅書博主們真的都太會了（拍手）～大家還不快把家裡壓箱底的公仔玩偶們，全都拿出來重見天日，一起動手改造吧！！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】