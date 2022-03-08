淘寶天貓38節推減價　媽媽必買家品　推介好用廚房雪櫃收納神器

淘寶和天貓會不定期舉行減價優惠活動，適逢今日是3月8日婦女節，淘寶和天貓推出38節活動，不少商品都有減價優惠。最近疫情嚴重，不少人都會留在家中抗疫，媽媽們一於再淘寶和天貓購入一些小工具，整理廚房、雪櫃做好收納，拿東西也會更方便就手，看起來也會更整齊利落。這些小工具平則十元到手，重新整理廚房小天地「其實唔難」！



淘寶和天貓今次舉行38節活動，不少商品都有減價優惠，更加有天貓每滿 ¥200減¥20、淘寶每滿¥150減¥10的優惠。最適合媽媽們在疫情下購買較多的物品和食材，果窩居中的廚房和雪櫃愈來愈雜亂，食材隨時放到過期也不知道，造成浪費。這次介紹一些廚房收納小法寶，讓大家都能擁有一個整齊又實用的廚房！

（photo-ac）

雪櫃收納

雪櫃太亂糟糟，很易把食材和物件放到過期也不自知，又或者是記不起家中已有足夠的份量，導致買完又買，用也用不完。因此，在雪櫃適宜用一些透明、易看又易取的收納容器，讓食材和飲料也能一目了然。在淘寶網上有各種容器，30多元港幣已買到了！

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廚房收納

廚房是一家大小的健康重地，假如物件都擺放得整齊就手，媽媽煮食自然更得心應手。而選擇外觀統一的容器，看起來也會更整齊。實用當然也是十分重要，透明而有容量的器皿，有沒有存貨自然一目了然！而一些實用的廚具，當然也會為全家人的健康加持吧！

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清潔用品

廚房多食材又多油煙，清潔衛生自然非常重要！對付日常清潔和頑固污跡都有便宜法寶，減輕媽媽的負擔！

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