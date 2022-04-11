韓星田美都為何不穿高領？短髮穿搭黃金比例　T恤肩線掌高瘦關鍵

Netflix早前熱播的韓劇《三十九》，靠著孫藝真、田美都和金智賢三位美魔女大飆演技收視屢創新高，雖然大家最熟悉的還是剛晉升準人妻的孫藝真，但其實過去曾出演《機智醫生生活》的田美都也是人氣紅不讓，特別是她總以俏麗短髮亮相，讓人不敢相信她竟然已經39歲了。



今天我們就要來告訴大家，這位越活越逆齡的歐膩為何都不穿「高領」，以及短髮女孩必知的黃金穿搭比例！

4大短髮穿搭黃金比例

1. 圓領短袖「肩線」是關鍵

1. 圓領短袖「肩線」是關鍵（《三十九》劇照）

不知道大家有沒有跟儂編一樣，遇到買不到合身短袖上衣的困擾，隨著落肩設計越來越盛行，市面上的T恤都紛紛朝Oversize靠攏。但礙於短髮造型會露出肩頸線條，穿著落肩版型反而會創造寬肩倒三角輪廓，一不小心就成了金剛芭比身材，因此我們會建議短髮女孩在選擇無論是圓領T或圓領針織短袖上衣時都要試穿，看看肩線是否夠合身。

2. 「寬鬆」襯衫最Lady

2. 「寬鬆」襯衫最Lady（《三十九》劇照）

短髮女孩如果沒有好好打扮或是穿上太中性的款式，如襯衫、Polo衫搭配褲裝，常常一不小心就會被當作是「小男孩」， 但透過田美都的示範儂編終於替大家找到破解大法，就是要選穿布料柔款、款式寬鬆、輪廓不要太生硬的襯衫型單品，才能善用布料和身體之間的縫隙，露出纖細鎖骨線條和天鵝頸。

同場加映：約會穿搭10個Do&Don't｜露Bra帶、底褲痕倒胃口 穿著應視乎場合（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

3. 開到第2根肋骨才夠V

3. 開到第2根肋骨才夠V（《三十九》劇照）

無論你身材豐不豐餘、有沒有乳溝能露，只要是短髮女孩都請掌握V領開到第2根肋骨的黃金公式，延續剛剛提到短髮容易給人太過中性的錯覺，所以適時增加露出來的肌膚面積能巧妙平衡Man味，而且藉由短髮和V領的搭配來延長頸部線條還能有顯高效果喔！

4. 想要立領就要有「荷葉」

4. 想要立領就要有「荷葉」（《三十九》劇照）

短髮女孩之所以不適合穿高領，就是因為高領會把脖子都蓋住，搭配上剛好卡在領口上下的髮尾會給人頭重重的感覺。因此如果妳還是想要嘗試領型略高的立領設計，建議直接先跳過太中性的基本款圓立領，改穿點綴上荷葉邊和公主澎袖的設計款來增加女人味！

相關文章：小資女1週懶人上班穿搭 5大公式打扮精緻慳時間 秒速出門免追車

相關文章：春夏必敗顯瘦闊腳牛仔褲 楊丞琳、曾之喬4個腰細腿長零失誤穿搭

延伸閱讀：

孫藝真、田美都飆演技！《三十九》看40歲前該懂的事：告白不再難以啟齒，學會告別更是人生課題

Netflix韓劇《三十九》2月播出！孫藝珍、田美都、金智賢三女神詮釋40歲前的成熟愛情

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】