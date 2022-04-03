6ixty8ight大減價低至5折　精選胸圍、內褲、睡衣、服飾$9.9起

6ixty8ight減價低至5折！主打價錢親民的6ixty8ight由即日起推出SEASONAL SALE減價優惠，大量精選胸圍、睡衣、家居服、休閒服飾減價低至5折，最平低至$9.9起，而內褲亦有$129.9/5條優惠，女生們不妨可以使用政府HK$10,000電子消費券掃貨。



6ixty8ight的內衣褲向來都深受一眾女生歡迎，今次有不少胸圍及內褲都有減價。當中，指定精選內褲只需$129.9/5條，平均一條只需$25.9，有可愛、簡單、性感等不同風格可以選擇。而胸圍方面，最平的有針織無鋼圈胸圍，由原價$59.9減至$9.9就可以入手。另外，亦有其他不同款式及風格的胸圍減價發售。

▼▼▼【按圖看】6ixty8ight精選減價胸圍及內褲▼▼▼

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除了內衣褲外，其他家居服、睡衣及睡裙亦減價低至5折，除了簡約風格外，不少都有可愛的卡通圖案，更有人氣鬆弛熊款式。鬆弛熊睡裙由$229減至$129.9；性感風吊帶睡裙亦由$229減至$99.9。

▼▼▼【按圖看】6ixty8ight精選減價家居服、睡衣及睡裙▼▼▼

而其他減價產品則包括各類休閒服飾，例如T恤、短裙、牛仔褲等，可以配襯不同風格的造型，而且減價後價錢更低至5折，$49.9就可以買到一件T恤。

▼▼▼【按圖看】6ixty8ight精選減價休閒服飾▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）