Gucci老花手袋Top 10　復古竹節包、肩揹袋、迷你托特包永不過時

Gucci 近年來以復古且獨特的設計風格，讓品牌擁有一票死忠粉絲！在包袋上，創意總監 Alessandro Michele 不僅以自身獨到的品味創造出酒神手袋 Dionysus 等膾炙人口的單品，更運用品牌源自 1945 年誕生的 GG Supreme 老花 Logo，打造多款迷人的包包。



如果也想跟上近年來火熱的老花風潮，儂編在這裡整理 10 款 Gucci 最具話題的 GG Logo 手袋，想揮霍一波的女孩，這張購物清單絕對不會讓妳失望！

10款 Gucci GG Supreme Logo手袋推介【內含價錢】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

Interlocking G迷你手提袋

隨著迷你包風潮的崛起，各品牌都在搶推精巧的小包！Gucci 這款縮小版托特包，以簡約俐落的輪廓為設計線條，並搭配上品牌細緻的 GG Supreme 老花 Logo，復古又不失摩登的設計風格，一定能完美融入你的搭配中。

Interlocking G迷你肩揹袋

「復古」是時尚圈永遠不褪流行的關鍵字！這款以仿舊書包為靈感的迷你肩背包，雋永的外型搭配上 Gucci 極具識別度的印花面料，儂編很喜歡皮釦式的細節設計，這個些細微的點綴，讓包款整體充滿書卷氣。

Ophidia GG肩揹袋

吸睛的紅綠織帶，亦是 Gucci 極具識別度的設計之一！這款帆布側背包，集結品牌所有的經典，搭配上仿舊的雙 G 金屬 Logo，設計師將品牌所有嘴重要的元素濃縮在這只小包中，對於第一次想收藏 Gucci 的人絕對最棒的選擇。

Neo Vintage GG Supreme郵差袋

近年來個品都在搶推長型斜跨肩背包款，但 Gucci 總是能用別出心裁的細節設計讓人過目難忘！例如這款小型的肩背包，除了在背帶上約用標誌性綠紅織帶呈現外，更大膽的用黃色撞色皮革點綴，在 Logo 皮標處則加上了創意總監最愛的 Alessandro Michele 虎頭元素，充滿細節的設計，儂編自己也好想收藏！

Ophidia GG小型肩揹袋

這幾年馬鞍半月型的包款真的紅翻天！Gucci 亦順應此潮流，推出了這款半月馬鞍包，除以經典的老花作為主軸外，紅綠織帶以及大 Logo 的細節搭配，一定能成為妳日常穿搭的亮點。

同場加映：LV經典手袋換上牛仔Monogram秒賣斷貨 Speedy、Loop老花包超減齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

Jumbo GG手提袋

如果妳覺得小的 GG Logo 不夠吸睛，那這款以放大版 GG Supreme 老花為主軸設計的托特包一定能夠滿足妳！該包款超大的容量在搭配上藍綠織帶的背帶，不僅當通勤包很適合，週末逛街換上它，妳也能成為焦點。

Ophidia GG小型手提袋

延續托特包的設計，這款迷你尺寸的包款，裝的下手機、錢包、鑰匙及簡單的補妝工具特性，在近期已經躍升為許多女生心目中的愛包！加上集結 Gucci 的經典元素，該包款絕對可以列入今年必買清單。

Neo Vintage GG Supreme腰包

實用又具造型感的腰包，是許多人在近期購包的首選！Gucci 這款復古為十足的方形腰包，不管妳斜挎背，還是繞在大衣外做點綴，都能增添妳整體的造型感！

Ophidia GG中型手提袋

每個人的衣帽間應該都要有一款耐裝的時髦包包吧！這款 Gucci 的中型托特包，能裝文件、筆電的特性，絕對可以成為工作時最好的夥伴，加上設計師將經典元素集合於其中，讓妳即使下班想帶去約會也會很適合。

Gucci Bamboo 1947 Jumbo GG迷你手袋

在戰後因物資短缺，Gucci 以竹節作為替代材料設計的包款，意外成為品牌當今最經典的設計之一，在今年品牌以迷你小包的尺寸，搭配反差的超大的 GG Logo，再加上寬肩帶的設計，讓這款包手提能優雅，斜跨肩背有能很有個性。

延伸閱讀：

LV「經典老花包」這10款最保值！水桶包、麻將包全美翻！資深收藏家大推「小書包」你怎麼能沒有？

LV老花也愛穿牛仔褲！2022年經典包款全換上丹寧裝，熱賣半世紀的Speedy減齡變得超年輕！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】