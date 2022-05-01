膠囊衣櫥穿搭5要訣　選定衣櫥基本色調、80/20法則慳空間、治裝費

每次要出門前總會為了今天要穿什麼而困擾不已嗎？這時不妨可以參考在歐美時尚界流行數十年的「膠囊衣櫥」穿搭術，只需要掌握簡單5步驟，以及54321公式、7 Easy Pieces等法則，利用經典單品與飾品便能創造極簡時尚，同時能降低穿搭選擇障礙，又能省下空間與高昂的治裝費喔！



「膠囊衣櫥」是什麼？

「膠囊衣櫥」起源早在1970年代，主張大多數人其實只需要擁有少數幾件基本服裝單品，就可以隨意相互搭配，創造不同的時裝風格。儂編覺得可以解釋成精簡衣櫥裡面的衣服，留下實穿又經典的單品，再加上一些季節性單品，為基本造型添加多樣性，不僅能讓衣櫥更整潔，也能試著斷捨離喔！

膠囊衣櫥穿搭5大要訣，精簡衣物服飾也能襯出多個時尚風格造型！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 決定基本色調

打造膠囊衣櫥的第一步，可以先從選擇一個屬於自己的基本色調，有時衣服款式再多顏色，但每次出門總是會挑選常態顏色作為穿搭首選，像是黑、白、深藍、大地色等；所以你在購買新品就以基礎色系為主，方便與其他衣物搭配，至於褲子、外套、飾品…等配件，如果想要挑選亮眼、鮮豔的色調，要注意避免跟基礎色相沖。

2. 54321公式

「54321公式」是5件上衣、4件下裝、3件層次、2雙鞋子、1件特殊單品，利用3件層次，可能是毛衣、外套或是大衣等來應付天氣變化，也能根據自身喜好，透過簡單的單品，搭配出屬於自己的穿衣風格。這是膠囊衣櫥中最精簡的方式，但也是最多人難以達成的目標，也許儂粉可以試著用這樣的概念來改變購衣習慣。

3. 80/20法則

所謂的「80/20法則」意指：只有20%的因素會影響80%的結果，衣櫃中應該有80%的衣物屬於基本款，另外20%為特殊款式，主要用來應付不同或是特殊場合。這個法則其實是要告訴大家逛街時，別因為看到特別好看的衣服就失心瘋的買一堆回家，結果大部分的衣服都穿不到幾次，所以80%的衣服最好要選擇百搭款喔！

4. 7 Easy Pieces

「7 Easy Pieces」是歐美時尚圈所推崇的膠囊衣櫥穿搭公式，1985年美國設計師Donna Karen認為，包括連身衣、裙子、西裝外套、洋裝、皮製服裝、襯衫、毛衣等，為7件單品組成的迷你系列，就是一般女性衣櫥中所需的單品，便能自由搭配出適合各種場合的服裝。

5.善用飾品創造風格

膠囊衣櫥裡留下的單品，都是設計簡約、利於重複搭配的經典款，這時不妨可以考慮購入一些飾品，透過不同飾品的點綴，可以創造出不同的風格。搭配線條簡約的飾品，會有文青少女的感覺，若是配上較為粗獷的飾品，秒變酷酷的風格，相同的衣服可鹽可甜隨你搭配喔！

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