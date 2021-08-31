斷捨離｜三大原則打造「膠囊衣櫥」　不再選擇困難　展開極簡生活

在閱讀這篇文章之前，不妨先來做點小測試：

你是否也曾遭遇過以下這些情形呢？

治裝預算有限：以至於看到自己非常喜歡的單品，卻總是買不下手。

衣櫥長年爆滿：八、九成新，甚至全新的衣服堆積如山，多到連上架拍賣都嫌麻煩。

穿搭選擇障礙：不知道該穿什麼？衣櫥裡選項太多，每天出門前都必定經歷一次「選擇焦慮」。

如果你覺得上面的狀況很熟悉，別擔心，你並不孤單，而「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）正是專為我們量身訂做的最佳解決方法！



什麼是膠囊衣櫥？

「膠囊衣櫥」概念最早出自於 1970 年代，由一位倫敦服飾店「Wardrobe」的老闆 Susie Faux 提出。所謂膠囊，便是指濃縮再濃縮、精簡再精簡的意思；用有限的衣物，發揮最大的效益。

膠囊衣櫥主張：

大多數的人其實並不需要每季購入新衣服。只要以不退流行的「基本款單品」為基底，加上少量的「特別款 / 當季單品」，就可以透過重複混搭、組合等方式，創造出兼具個人風格、品味質感，又足夠追隨時尚潮流的造型。



「少即是多」（Less is more）正是膠囊衣櫥的中心思想。隨著近幾年極簡主義（Minimalism）及「斷捨離」這類生活哲學逐漸盛行，以及疫情對全世界人類的日常習慣造成重大影響，膠囊衣櫥因此成為一門新顯學。

膠囊衣櫥具有以下優點：

▪ 省錢：聰明使用治裝費，即便買下喜歡的高價單品，也無需心疼剁手。

▪ 省空間：重新整理衣櫥，製造大量空間，還給自己一個有質感的家居環境。

▪ 省時間，省精力：根治「穿搭選擇障礙症」，每天不再需要浪費大量精力做選擇。



只要打造一套足夠自己穿 10 年也不過時的「必殺衣櫥」，不只能環保永續，也能讓人稱讚你的好品味，更可以塑造個人風格，增加朋友中的辨識度。

如何有一套自己的膠囊衣櫥？只需要參考以下三大原則：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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#1：以 Monochrome 同色系風格為軸，找到你的代表色盤。

如何在有限的衣物選擇內，仍能搭配出最好的視覺效果？不如學學時尚界的高端玩家們，建立一個以同色系（Monochrome）極簡單品為基底的衣櫥吧！

挑選必備基本款時，仍建議以黑、白、灰等低彩度的顏色為基礎，比較不容易失誤。之後便可以加上自己喜歡的輔色系單品進行延伸，例如大地色系、紅棕色系、丹寧等等，作為你的「代表色盤」。如果想要更細緻，也可以額外多做點功課，分析自己的身型、臉型、想要表達的形象與個性等等，並比較哪一種色系最貼合你的需求，以此選為你的代表色盤。

有了代表色盤，以後逛服飾店時，就可以一眼辨別單品適不適合融入自己的膠囊衣櫥了。

#2：學學「37 件膠囊衣櫥」，設定你的專屬數字。

美國時尚部落客 Carolina 因為分享自己的膠囊衣櫥生活過程而廣為人知。她提倡「37 件膠囊衣櫥」規則：在當季衣物中，選出 37 件單品，並且只穿這 37 件。

37 件單品包括上衣、褲裝、連身衣物、外套與鞋子，不包括配飾、內衣褲、睡衣、襪子和必要的工作服。Caroline 謹守 37 件單品的原則，偶爾增加一兩件，雖然選項看似很少，但其實囊括了許多耐看的基本經典款，還有少量的高質感當季單品，透過各種混搭與排列組合，已經足以創造出許多好看造型。

你未必需要像 Caroline 一樣辛苦，緊扣 37 這個數字不放。一般來說，許多膠囊衣櫥實踐者都建議把衣物數設定在 40 件上下。其實，你只需要找到自己願意接受的數字就好，畢竟穿搭最重要的還是能夠找到自我樂趣，並且保持舒適。但請記住「少即是多」法則，選項越少，你挑衣服的眼光自然也會越好。此外，設定數字後，也請務必在當季嚴格執行！

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#3：運用 80/20 原則，區分你的基本款 / 當季款衣物。

有了色盤，有了數字，接下來就是最關鍵的一步：拿捏基本款與當季單品的比例。

最簡單明瞭的比例是 80/20，即是基本款佔 80%，當季單品 20%。以 40 件單品為例，基本款應為 32 件，當季單品 8 件以內，其實非常綽綽有餘。

佔了 80% 的基本款服飾單品，就是能伴隨你長達 10 年，必要且不退流行的「經典款式」，例如素色上衣（T-Shirt）、素色襯衫、長褲、牛仔褲、西裝外套等。不妨想像「什麼樣的衣服是 10 年後的自己還會想穿的呢？」就能找到真正足以永續著用的必備單品。

另外的 20% 當季單品，就可以視自己的愛好、當下的流行趨勢以及「可搭配性」來做選擇。用最簡單的方式，便能夠打造出充滿個人風格的衣櫥，也絲毫不顯得過時；只要平時別亂買衣服，合理規劃，你甚至可以輕易購入過去難以想像的高質感單品，贏得眾人目光，並且享受當季新品的穿搭樂趣。

Dappei 結語：

只要貫徹斷捨離，用心打造自己的膠囊衣櫥，不但能夠對環境友善、提升生活品質，也能夠在最省錢省力的情況下，輕鬆營造質感與魅力兼具的耐看造型，盡情享受穿搭！



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原文：別再讓治裝費與選擇障礙困擾你！一起打造穿十年也不過時、省錢也省空間的極簡「膠囊衣櫥」吧！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】