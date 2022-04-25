嚴選New Balance春夏波鞋　IU同款奶油色厚底鞋、復古跑鞋超百搭

近年被封為「IT鞋製造機」的New Balance，持續靠著復刻旗下經典跑鞋創造話題，百搭又時髦的57/40、XC-72、574鞋款在韓國國民女神IU的演繹下圈粉無數！



除了持續熱銷的元祖灰、小白鞋和燕麥色之外，過去普遍被認為太難駕馭的復古繽紛撞色也成為Y世代女孩心中最能點亮整體造型的夢幻款，再度讓同時兼顧外型和耐穿耐走機能的NB潮鞋成為時下潮人，人腳一雙的必備日常走路鞋。

New Balance春夏5大波鞋系列推介

CT302

+ 5

2022年春夏首次亮相的全新復古波鞋CT302，以New Balance1970年代推出的經典CT網波鞋系列做為設計雛型，融合經典網波鞋型與現代感的摩登元素，乾淨俐落的鞋身線條加入厚實外底，搭配舒適耐用的皮革鞋面，並以柔美細膩的純白、奶油色、莫蘭迪色系層次拼接，整體風格個性中不失氣質，非常適合當作本季春夏小白鞋的採購標的。

XC-72

+ 6

許多女孩會擔心復古跑鞋只能搭配中性街頭潮服較難融入日常單品中，但其實透過IU的演繹完美展現XC-72中性氣質又能擁抱清新柔美風格的特質。穿上機能工裝防風外套搭配硬挺的皮革百褶長裙，搭配擁有立體外顯分層結構與鮮明線條感的XC-72復古跑鞋，其實只要配合鞋款的灰、黑、白配色將整體服裝的彩度降低，再透過長襪去混搭，你也能輕鬆駕馭各種最具話題的潮鞋！

574

+ 11

如果你還沒有正式加入New Balance復古潮鞋的行列，非常推薦你從最經典的574鞋款入手，參考IU以珠光藍白拼接的機能防風上衣搭配能修飾身形的復古撞色緊身褲，並以學院風白色長襪搭配復刻經典元祖灰的莫蘭迪灰574跑鞋，透過上寬下窄的搭配穿出名模般的長腿效果，非常適合本季想擁抱80年代美式運動風的女孩購入。

327

+ 6

說起New Balance近幾年最熱銷的鞋款絕對非327莫屬，主打能修飾腿型的修長尖頭版型，搭配舒適、輕量、耐穿的尼龍織料為主體，混合上不同彩度的醒目「N」字標誌，讓你不只能完美銜接日常穿搭也能帥出帥氣運動感。像是IU以束口高腰休閒褲搭配合身短版上身微露自信腰線，再透過以燕麥白、奶茶色為主調的327鞋款和鴨舌帽壓低運動感，勾勒出韓國小姐姐們最愛的甜美氣質。

57/40

+ 8

運用各種不同撞色設計創造百變風格的57/40，以弧形拼接將異材質和色塊完美融合，打造一雙雙融入指標性「N」字符號的時髦鞋款。鼓勵女孩們捨棄千篇一律的小白鞋，嘗試擁抱低調米灰或燕麥白色，藉由大膽色調點亮整體造型創造視覺層次，既能為日常穿搭帶來繽紛少女感，又能替中性帥氣的機能工裝穿出清新氣息。

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