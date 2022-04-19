春夏招桃花必備5對碎花波鞋　adidas奶油白、Puma焦糖厚底超百搭

百花盛開、氣候回暖…自帶粉色氣息的「春天」，被稱為戀愛的季節，想讓曖昧更進一步？戀情升溫？高速脫單？



以下這幾雙各大運動品牌最新推出的「夢幻碎花波鞋」當你的強力神助攻，在OOTD加入浪漫、甜美元素，讓玫瑰、鬱金香…各種繽紛花卉妝點你的腳尖，一步步走上「正桃花滿滿的路」（笑）！

2022春夏招桃花碎花波鞋推薦，帶你走上正桃花滿滿的幸福之路~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

1. VANS

VANS SK8-Hi 38 DX

這雙森林綠鞋身＋藍色小花的超可愛碎花鞋，是來自於VANS與紐約時裝設計師Sandy Liang的聯名款，Sk8-Hi鞋型採用綠底結合白色繡線、鞋帶，再加上滿滿綻放的精緻刺繡花朵，配色甜而不膩，一踏就是春日清新小姊姊！

2. VANS

VANS Authentic 44 DX

朵朵小花已經很夢幻，如果再加入「鄉村風格紋」，絕對是少女們難以抵擋的本命鞋啊！！！VANS聯名Sandy Liang的另一款Authentic 44 DX，在黑白配色的格紋斜面上，印上白、粉、黃、藍、棕等碎花，鞋舌上更配備可拆除的小包，連細節都這麼可愛～

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3、4. adidas Originals

adidas Originals Superstar（女生鞋款）/ Forum （女生鞋款）

來點不一樣的碎花鞋？adidas Originals在2022年春夏最新與紐約視覺設計師Naomi Otsu聯手，分別在經典SUPERSTAR與FORUM鞋款上「種花」（笑），以杏仁米、奶油白的基本單一色系打造簡約鞋面，鞋舌上裝飾多彩的花卉塗鴉以及＃Always Original標語，童趣獨特又不會過度甜美，個性女孩必收！

5. PUMA

PUMA Mayze Liberty

PUMA 與英國指標百貨名品 LIBERTY 熱騰騰聯手出品的這雙碎花鞋超、過、份！結合墨綠色麂皮鞋面、精緻花朵刺繡以及增高神器「超厚焦糖鞋底」，鞋側還裝飾米色招牌彎刀，踏上一雙不只招桃花，還內建大長腿效果！

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