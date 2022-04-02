台灣吃播網紅不挨餓狂剷20kg肥肉　公開4大秘訣瘦身不瘦胸做新娘

網紅古娃娃身為美食YouTuber，時常開箱美食，也因為「職業傷害」讓她體重一路飆升，還被網友攻擊身材，為了打臉酸民，她花了9個月狂剷20kg，近期剛舉辦婚宴的她，更是瘦到讓人忘記曾經她圓滾滾的身材！



她先前公開分享「不斷食、不挨餓、不吃藥」的瘦身不瘦胸的4大方法，想瘦身的女孩們，看完後一起努力減重吧！

YouTuber古娃娃的減肥前後對比圖，體重由7字頭減到5字頭。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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秘訣1：戒糖、戒奶、戒澱粉

古娃娃減肥堅守「飲食控制佔7成，運動佔3成」的原則！在請專業醫生評估後，她全戒糖、戒澱粉、戒牛奶，除此之外任何加工食品、人工醬料、零食、甜點、手搖飲料、水果都不吃，她還強調「不能吃就是一口都不行」，就是如此堅定的心，讓她成功甩肉，而且現在還再持續進行中，目標再減5公斤。

秘訣2：六點後不吃固體食物，飲食攝取蔬菜、蛋白質、澱粉

古娃娃減肥食物攝取量原則為「蔬菜、蛋白質、澱粉」，以高纖維、高蛋白飲食幫助減重，也能讓腸道變的健康、恢復正常代謝，而烹調方式以水煮或用健康的油清炒，不給身體多餘負擔。另外，她在晚上6點過後不吃固體食物，只喝高蛋白粉、無糖豆漿跟水，她強調：「不能讓自己餓肚子，如果挨餓瘦下去的話，以後一定會復胖。」

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古娃娃分享一日食譜

早餐：喝一杯高蛋白粉泡無糖豆漿或水

午餐：「蔬菜、蛋白質、澱粉」為主，並以蔬菜占比最多，份量約400g深綠色蔬菜，不建議淺色蔬菜(椰菜、大白菜)，因醣份較高；蛋白質部分會以便利店賣的輕食雞胸肉、嫩豆腐、海鮮為主，高脂肪的豬肉、牛肉則是偶爾吃；最後，澱粉的攝取量約一個拳頭大(約100g)，並選擇番薯、燕麥、糙米，較健康也不易發胖。

秘訣3：大量喝水及補充營養補充品

古娃娃剛開始減重時，每天會喝6000至7000ml，體重下降以後，每日喝4000ml以上的水，多喝水能有利於身體代謝，另外，也因為大量喝水，對於茶、飲料的慾望也會降低喔！她也提醒，減肥時身體會比平常需要更多的微量元素，醫生有開給她「鋅、檸檬酸鎂與B群」的營養品，另外，健身教練也建議她能再補充鈣，避免減肥後肌膚鬆垮，除此之外，她還有補充女孩都需要的膠原蛋白！

秘訣4：搭配運動不易復胖

想要瘦的漂亮，運動絕對不能少！古娃娃因知道自己比較懶散，所以直接找一對一的教練以「重訓為主，有氧為輔」的進行訓練，運動不僅能增加代謝、加速瘦身，也比較不容易腹胖喔！最後，她透露瘦身期間，採取「一不做二不休」的方法，婉拒聚餐邀約，就算有去聚餐也會忍住喝無糖茶或水，同時減少拍攝美食影片，另外，她也開心分享，減肥過程中，胸部罩杯完全沒有縮水喔！

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