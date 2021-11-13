內衣｜時尚功能性款式3階段改善胸形問題：高階款香港人手縫制

【內衣／Bra】內衣功能性內衣與店舖向來予人刻板印象，有種「不美觀、僅局限於中年女性穿着」的意念；事實上並非如此，胸部保養亦應該盡早開始，才能有效改善胸部問題。香港功能內衣品牌BodiBra早前就在尖沙咀海港城增設粉色調設計的旗艦店，配合品牌多色調及時尚功能性內衣款式，讓人感覺煥然一新。



【內衣／Bra】香港功能內衣品牌BodiBra早前就在尖沙咀海港城增設粉色調設計的旗艦店，配合品牌多色調及時尚的功能性內衣款式，讓人感覺煥然一新。（品牌圖片）

BodiBra海港城旗艦店夢幻登場

BodiBra已在香港扎根18年，編輯於海港城旗艦店開幕當天到場一看，僅站在門前已被粉色調的裝橫吸引。BodiBra新店採用歐式設計，店舖展示範圍以淡粉紅色作主調，內裡的試衣間範圍則使用湖水藍作主色，非常優雅浪漫。值得一提的是，試衣間外設有金邊直身鏡與粉色L型沙發，等待試身期間亦可把握時間拍照打卡。

內衣系列劃分3階級 淡色調配喱士設計更時尚

BodiBra的內衣款式並非只有基本的黑、白及裸色，亦設有夢幻的淡紫、淡粉紅、淡黃、淡藍色，更有近年流行的牛油果色，配合喱士與細節位設計讓功能性內衣變得fashionable。

許多女生於初穿上功能性內衣時都不太習慣；有見及此，BodiBra以初階、進階、高階3個段位劃分內衣系列，在店舖展示時亦由左至右的方向呈現，方便顧客循序漸進地選購內衣系列。

【內衣／Bra】高階系列款式特別在香港廠房以人手縫制而成立體剪裁，加上其二合一塑形小背心設計，更貼合胸型。（品牌圖片）

內衣系列讓客人循序漸進改善胸部問題

初階系列功能內衣以薄身網布爲主要材料，輕鬆改善胸型及體型問題；進階系列加闊了側臂位置，完美包覆腋下贅肉，改善厚背、副乳等問題；而高階系列款式特別在香港廠房以人手縫制成立體剪裁，加上其二合一塑形小背心設計，更貼合胸型的同時有助支撑胸部，令胸部高效集中。

更貼心的是，美體顧問會根據你的胸型問題建議適合的內衣型號，當日美體顧問為編輯選擇了其中一款功能性內衣，但由於趕時間關係，編輯沒有到試衣間試身就入手了，不過厲害的是美體顧問只用手量度尺碼，回家試穿後竟完全合身，而且有效令胸部變得集中。

皇牌產品運動內衣設後扣設計 加推彈性運動褲

BodiBra的運動內衣也是其皇牌產品，不但內置隱形鋼圈，更附有軟綿Air設計肩帶，減少運動時肩膀壓力，也讓女性做運動時胸部得到承托，防止脂肪走位；更特別加入後扣設計，可調節鬆緊度，即使水腫或身形變胖都不需額外購入新的運動內衣。

此外，BodiBra首次推出Flex超彈性運動褲，均碼設計，但基於由柔軟具彈性且高透氣的4 WAY面料製造，適合任何身形的女生穿着，不具束縛感同時快乾；加上高腰設計修飾身形線條，顯瘦又顯長腿，運動內衣搭配Flex超彈性運動褲的組合絕對是可以1套就能走天涯。

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