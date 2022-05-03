CELINE 2022新袋推介 4千多買520心形系列+絕美鏤空凱旋門手柄！

【CELINE 2022新手袋/520系列】CELINE 2022新款手袋中其中一款手袋引起轟動，單論造型便已經非常吸睛，憑著獨特的鏤空凱旋門金屬手柄突圍而出，深得不少女士歡心。除了這款手袋外，今年CELINE再為520這個特別的日子推出520系列，在老花紋的手袋上加上應節的標誌印花心形刺繡，即看看哪一款最吸引你吧！



CELINE 2022新袋推介（夏季系列）｜TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIANGLE TRIOMPHE FRAME手袋（黃褐色）$23,000

在CELINE 2022夏季系列中，這款手袋可以說是最為搶眼的新手袋款式。相信不少鍾情於CELINE的女生除了愛品牌的簡約風外，也有部分人是被它標誌性的凱旋門Logo吸引，高雅低調又不平凡。而這款手袋則最大程度地展現了凱旋門標誌的美，把它變成了鏤空的金屬手提位，非常吸睛！

【CELINE 2022新手袋/520系列】TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIANGLE TRIOMPHE FRAME手袋（黃褐色）$23,000（CELINE官網）

【CELINE 2022新手袋/520系列】展現了凱旋門標誌的美，把它變成了鏤空的金屬手提位，非常吸睛！（CELINE官網）

除了2022夏季系列外，CELINE今年也推出了520特別系列，同樣活用了經典的凱旋門標誌，在凱旋門標誌的中心處加插了兩顆對稱的心，非常可愛又應節！

【CELINE 2022新手袋/520系列】在凱旋門標誌的中心處加插了兩顆對稱的心，非常可愛又應節！（CELINE官網）

CELINE 2022新袋推介（520特別限量系列）｜BESACE迷你標誌印花心形刺繡手袋（黃褐色）$11,000

這款迷你的翻蓋老花手袋一向是大熱款，在街上常常也能看到它的身影。想買這款手袋又怕與其他人撞的話，入手520特別款便最為合適，在固有的風格上加上心形刺繡，別有一番感覺！

【CELINE 2022新手袋/520系列】BESACE迷你標誌印花心形刺繡手袋（黃褐色）$11,000（CELINE官網）

CELINE 2022新袋推介（520特別限量系列）｜FOLCO標誌印花心形刺繡迷你背包（黃褐色）$15,000

CELINE這款雙肩包實用又好看，尺寸是17 X 20 X 10厘米，不像一般背包那般大，所以揹上它不顯累贅，仍能保持滿滿的時尚感，還會顯得小巧可愛，加上標誌印花心形刺繡當然是加倍可愛！

【CELINE 2022新手袋/520系列】FOLCO標誌印花心形刺繡迷你背包（黃褐色）$15,000（CELINE官網）

CELINE 2022新袋推介（520特別限量系列）｜AVA標誌印花心形刺繡手袋（黃褐色）$13,000

CELINE的腋下包相信也不用多說，韓國女團Blackpink成員Lisa同款的AVA手袋簡直成了不少女生心中的Dream Bag，因為她的一張照片即引起瘋搶潮。這款手袋百搭又易襯，加上明星加持難怪能成為CELINE的熱銷手袋款式！

【CELINE 2022新手袋/520系列】AVA標誌印花心形刺繡手袋（黃褐色）$13,000（CELINE官網）

CELINE 2022新袋推介（520特別限量系列）｜迷你AVA標誌印花TRIOMPHE心形刺繡手袋（黃褐色）$8,200

迷你款的AVA手袋將標誌印花TRIOMPHE心形刺繡放大置中，適合偏愛大Logo的用家，簡潔又精緻！

【CELINE 2022新手袋/520系列】迷你AVA標誌印花TRIOMPHE心形刺繡手袋（黃褐色）$8,200（CELINE官網）

▼▼▼【按圖看】CELINE 2022新手袋/520系列｜其餘CELINE 2022 520系列！▼▼▼

*暫時CELINE香港官網未有上架，詳情可向官方查詢。