最強小三韓韶禧任OMEGA代言人　新粉紅海馬手錶襯白恤衫性感誘人

自演出《夫妻的世界》中的最美小三－韓韶禧，便成了韓國演藝圈最熾手可熱的當紅新星，人氣瞬間飆升，不只從女配躍升女主陸續接演了《無法抗拒的他》、《以吾之名》…等強檔劇（下一部作品《京城生物》也預計在2023年播出），廣告、代言亦都全找上門，一瞬間成為精品寵兒，從她的高顏質、身材及保養之道等…有關她一切的新聞不斷湧出。



品牌女性代言家族唯二東方臉孔

如今，身為南韓演藝界最才華洋溢的演員的韓韶禧，被知名腕錶品牌Omega（歐米茄）相中，成為該旗下形象大使家族的最新代言人，與其她出眾的一線女星或超模並駕齊驅。關於成為Omega最新形象大使，韓韶禧說：「我非常欣賞Omega在製錶界的精彩歷史，尤其是女錶方面。能在我的手腕上配戴如此美麗又精準的腕錶，並向世界各地的眾多粉絲分享這個品牌，我感到非常榮幸。」

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粉紅錶款＋白襯衫配搭展率性女人味

最新代言照也於新聞稿同步釋出，韓韶禧手戴2022年Omega最新「Aqua Terra 150米同軸擒縱34mm大師天文台」腕錶系列中的櫻花粉錶盤款，並搭上一身Oversize白襯衫，展現出十足性感又率性的女人味。總裁暨執行長Raynald Aeschlimann對此表示：「韓韶禧的成就與個性令我們印象深刻。她代表許多我們重視的優良特質，所以我們很高興她加入Omega。」

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