CARTIER 3款Santos-Dumont新手錶　限量鉑金、玫瑰金錶殼簡約優雅

CARTIER卡地亞2022年新增Santos-Dumont系列新作，而且一口氣又有三款問世，透過不同材質、配色，同中求異地詮釋啟蒙此系列的飛行先驅Alberto Santos-Dumont當年所推崇的飛行錶精神。



Alberto Santos-Dumont對於衣著配件的要求有三大原則，包括實用、簡約與優雅，所以他身上所穿的戴的，基本上都是遵循這些大方向，展現屬於他個人的品味。而當Alberto Santos-Dumont在1904年向卡地亞第三代主理人Louis Cartier提出想要打造一款可以繫在手上的鐘錶時，這才激發品牌催生出Santos這款以著名飛行先驅為名的飛行錶傑作，而它也被視為今日手錶的重要雛形之一。

卡地亞Santos-Dumont系列2022年新增三款作品，包括錶殼材質、配色與面盤裝飾細節都呈現設計新意。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Santos-Dumont先前在2018年曾經歷過品牌改款微調，以1904年早期的Santos手錶為基礎，再現手錶經典造型與風格，且自從那次改款後，品牌近年往往圍繞Alberto Santos-Dumont發行Santos-Dumont限量錶，讓喜愛Santos系列的人視此款限量作品為心中的必敗目標。

2022年問世的Santos-Dumont系列三款新作都屬於大型款（錶徑43.5x31.4mm），卡地亞分別以鉑金（限量150只）、玫瑰金（限量250只）與精鋼（無限量）打造錶殼，它們依序搭配酒紅色鱷魚皮錶帶、深綠色鱷魚皮錶帶和黑色鱷魚皮錶帶。這三款除了錶殼造型如出一轍，還有個共同特徵在於卡地亞都採用真漆薄層裝飾手錶，如鉑金款以酒紅色真漆塗覆錶殼與錶圈、玫瑰金款採用米色真漆，至於精鋼款則是換上黑色真漆，此外手錶面盤還加上了矩形的放射圖案，如此營造富有視覺魅力的立體感與層次感，搭配系列特色的軌道式刻度與羅馬數字時標，具體而微地再次將Alberto Santos-Dumont選擇配件的三大原則詮釋得淋漓盡致。

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三款Santos-Dumont均搭載430 MC手上鍊機芯，其相對傳統的規格與設計，有助於佩戴者體會早期佩戴手錶的樂趣與賞玩價值。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：ＸＸＸ】