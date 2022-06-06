姜濤名牌袋合集！男女皆宜簡約耐看$6XX擁同款：小CK、FENDI

【MIRROR｜姜濤｜名牌袋】早前（31/5）本港人氣男子組合MIRROR備受關注，當中成員姜濤近年獲邀多個品牌的代言，受到時尚圈的愛戴！姜濤曾出席BURBERRY品牌活動，其後姜濤所揹上半月袋隨即爆紅。向來愛自拍的姜濤亦經常分享自己的時裝穿搭，當中都會展示了不少名牌，簡約大方而且十分百搭，風格男女皆適合。以下精選10大「姜濤袋」，那一款是你的心水選擇？



姜濤日前在社交平台預告將在5月底飛往美國。（IG @keung_show）

姜濤愛用名牌袋

1. 姜濤同款袋｜CHARLES & KEITH Gabine Saddle Bag HK$699.00



馬鞍包的款式是近年時尚潮流。 這款華麗的馬鞍包有多種新的顏色——包括奶油色、深綠色、芥末色和標誌性的黑色。馬鞍包都是採用了備受喜愛的經典曲線底型輪廓和金色釦環。

姜濤同款袋｜CHARLES & KEITH Gabine Saddle Bag（IG @keung_show）

2. 姜濤同款袋｜LONGCHAMP LE PLIAGE ORIGINAL S HK$800.00



這款迷你手袋出奇輕盈，結合經典的簡約輪廓與女性風格。搭配雙提把與壓扣開關，手袋除了手拿之外，還能快速摺疊成書本大小。 Longchamp 在創作 LE PLIAGE 時，從摺紙藝術中汲取靈感，打造出輕盈、可折疊的手袋，推出後即在全球成為夢幻包款。LE PLIAGE 系列有各種形狀與尺寸，每一季也推出各種顏色。LE PLIAGE 輕如羽絨，可折疊成平裝書的大小，耐用又可隨手收納各種隨身物品，適合每天使用。

姜濤同款袋｜LONGCHAMP LE PLIAGE（IG @keung_show）

3. 姜濤同款袋｜KENZO Sport backpack HK$2,043.00



這款揹包的技術細節非常適合都市街頭裝扮，透氣的背部和肩帶之間的揹帶以及非常實用的側口袋超好用！

姜濤同款袋｜KENZO Sport backpack（IG @keung_show）

4. 姜濤同款袋｜LOEWE Small Kohaku Heel pouch in soft calfskin HK$5,200.00



LOEWE這一款是硬挺的迷你包，搭配簡單的背帶。同時可掛頸、肩背或斜背，內有一個隔層，以精巧的翻蓋式開合，配上Anagram 立體壓紋。

LOEWE Small Kohaku Heel pouch in soft calfski（IG @keung_show）

5. 姜濤同款袋｜BURBERRY Canvas and Leather Foldover Pocket Bag HK$10,900



這款拉鍊手提包以帆布和意大利鞣製皮革打造，貼有品牌標誌，多才多藝的設計採用摺疊式手柄和可調節的斜挎帶。

BURBERRY Canvas and Leather Foldover Pocket Bag（IG @keung_show）

▼▼▼按圖看【MIRROR｜姜濤同款袋】餘下5款名牌手袋：簡單耐看，總有一款適合你！▼▼▼