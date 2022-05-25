YSL夏季限定牛油果綠手袋7大精選　經典斜揹包、斷貨王腋下包必搶

趁著炎炎夏日即將到來，Saint Laurent（YSL）一甩過去性感冶豔的純黑形象，將2022夏季限定的牛油果綠色染上經典夢幻包款，一口氣推出數款包含：斷貨王腋下包LE 5 À 7 HOBO BAG、品牌入門款KATE與LOULOU、經典方包SOLFERINO、BELINEGO三角小吊飾...等單品，讓你靠著這些清新脫俗的牛油果綠IT包，展現夏日繽紛氣息！



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PUFFER

以柔軟小羊皮製成的Puffer鋪棉肩背包，整體包身蓬鬆飽滿、包如其名就跟一顆枕頭一樣。點綴上Saint Laurent經典菱格絎縫和YSL金屬Logo，包包內部配置主要分為一個主分層與一個小拉鍊內袋，搭配上磁扣信封式翻蓋設計，讓你無論採用肩背形式或把肩帶收進包包裡當作手拿包使用都時髦有型。

SOLFERINO

百看不膩的復古方包，在時尚圈IT包殿堂依舊佔有一席之地！幾何簡約輪廓搭配上同色調的皮革滾邊和縫線細節，在維持單一牛油果色調的同時僅以淺金色YSL磁扣作為視覺重點，讓包款能完美融入日常休閒或上班場景，非常適合都會OL當作通勤包或公事包使用。

LE 5 À 7 HOBO BAG

自2021年春夏問世以來，LE 5 À 7腋下包快速在時尚圈刮起熱潮，就連BLACKPINK成員Rosé也愛不釋手！汲取1970年代復古長型廓型，在包包正中央點綴經典YSL 標誌作為開合裝置，只需輕輕滑動 L 字母便能將包包打開，搭配上寬敞袋口不僅百搭耐看、實用性也非常高。

CASSANDRE

CASSANDRE作為品牌最具有識別度的包款，採用粒面壓紋皮革、信封式掀蓋設計與細膩絎縫工藝，維持一貫內斂沈穩的法式優雅同時卻又加入些許復古調性。本季非常推薦YSL粉試著跳脫舒適圈，把經典黑、紅、棕色包款放回衣櫃，用一抹牛油果綠點亮整體造型。

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LOU MINI BAG

人人都愛的相機包最吸引的地方，就是它可愛俏皮的幾何外型以及能裝、耐裝的特性。除了包包本身之外，Saint Laurent也巧妙運用拉鍊上的流蘇設計提升品牌識別度。讓你在出遊時能把所有日常必需品揹上身，拍出打卡美照的同時還能騰出雙手盡情玩耍！

BELINGO

對於平時不敢輕易在穿搭中加入繽紛色彩的女孩，不妨先從小巧的BELINGO吊飾小包試水溫！可愛的三角立體輪廓，除了可以當作零錢包使用，也可以當作裝日常小物，如：耳機、護唇膏...等物品的包中包，平實親民定價讓你輕鬆入手，無論送禮自用都相宜。

RIVE GAUCHE

每年只要一到夏天各品牌就會推出實用好看的中型或巨型帆布托特包，這類包款主打日常能當作公事包、假日可當作旅行小包的特性，讓你忍不住想一買再買。如果你的衣櫃裡已經充斥著各種原色帆布包，2022夏天就靠牛油果綠替生活注入滿滿活力吧！

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