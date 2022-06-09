UNIQLO活力盛夏節限時優惠　精選女裝T恤、裙款、內衣$79起

【UNIQLO優惠】UNIQLO一向都是女生喜愛的服飾品牌之一，UNIQLO最新就宣布將於6月10日起舉行活力盛夏節推廣，推出多款UT新品。而6月17日至6月23日期間更有一系列會員專屬優惠，多款精選女裝服飾如T恤、裙款、內衣都有減價，最平$79起，以下就為女生們精選了一系列的抵買服飾。



UNIQLO將於6月17日至6月23日期間推出APP會員獨家優惠，UNIQLO會員可於優惠期間以會員限定價格入手優惠服飾，例如T恤、裙款、內衣等，最平低至$79起就可以入手。當中，U AIRism棉質寬襬長連身裙風格休閒得來又不失女人味；OL們則可以選擇西裝短褲，配襯不同的上班造型。另外，還有多款百搭的T恤上衣減至$79起，包括羅紋短身 T 恤、U AIRism 5分袖棉質寬鬆圓領 T 恤等。

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除了UNIQLO的日常服飾外，運動型女生亦可以趁優惠入手抗 UV 側袋柔軟緊身褲，方便做瑜珈等運動時穿著。此外，出名穿著舒適的UNIQLO無鋼線胸圍亦有3個款式減價至$149，3D貼合及舒適款式均以具有清涼觸感的AIRism物料製成，即使配搭不同造型也能對抗夏天帶來的悶熱感，女生們可根據自己的喜好選擇。

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另外，UNIQLO還推出了2大其他會員優惠。會員於6月17日至6月23日透過UNIQLO APP購物滿$300並選擇門店自提服務，可享$30折扣；而透過UNIQLO APP購物滿$400，可享$40迎新折扣。此外，凡於推廣期內在UNIQLO門店或網絡旗艦店以單一配送方式單次購物淨額滿$200並成功付運，即可獲得Klook平台 94 折的折扣優惠碼預訂指定商品或活動（折扣優惠只適用於預訂酒店住宿及餐飲美食）。

UNIQLO活力盛夏節限時優惠（UNIQLO）

6月期間，UNIQLO會推出多個全新UT系列聯乘T恤，分別有SPY x FAMILY間諜家家酒UT系列、Boston Ukiyo-E UT系列、以及PEANUTS × Reyn Spooner UT系列。當中，PEANUTS系列將《花生漫畫》糅合Reyn Spooner標誌性的夏威夷元素重新呈現，帶來具夏威夷風情的女裝及童裝印花T恤及輕便短褲，打造超休閒海邊渡假個性穿搭。

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