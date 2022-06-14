涼鞋推薦2022｜Teva、Keen功能性適合戶外　大熱羅馬涼鞋春夏必收

春夏涼鞋推薦2022｜涼鞋是夏日的必備時尚單品，除了夠清涼及休閒感十足，亦相當適合進行戶外活動時穿著！市面上有不少涼鞋款式可供女生們選擇，款式獨特易襯，部分更充滿功能性，適合在各種場合中穿上，清爽得來不失時尚感！《01女生》為大家精選12大春夏涼鞋推介，大家也趕快入手一對迎接夏日吧！



Teva涼鞋推薦2022｜Teva HURRICANE XLT2 HK$699

Teva是深受不少女生喜愛的鞋品牌，顏色款式多之餘，亦具有功能性，十分適合進行戶外活動時穿上！這款 HURRICANE XLT2是全方位的水陸運動機能涼鞋，特意加強了鞋底部分，耐磨度及抓地性能都有所提升，遠足走路時為女生提供無比舒適感！加上，HURRICANE XLT2 有多款配色，女生們可按照喜好挑選喜愛的顏色，部分配色更充滿少女感！

Teva涼鞋推薦2022｜Teva HURRICANE XLT2 HK$699（Teva 官網）

KEEN涼鞋推薦2022｜KEEN Women's Uneek Canvas HK$699

編織鞋款於近年相當流行，百搭易襯、穿脫方便，而且能輕鬆營造時尚感！這款 Women's Uneek Canvas 是今季新款，以帆布材質製作增加新鮮感！鞋款採用了 PU鞋墊為足部提供承托力及帶來舒適感，更採用了環保抗臭技巧，穿多久都不怕會尷尬腳臭了！

KEEN涼鞋推薦2022｜KEEN Women's Uneek Canvas HK$699（KEEN 官網）

Uniqlo涼鞋推薦2022｜Uniqlo 女裝 平底涼鞋 HK$149

相比起以上2款運動性能較強的產品，Uniqlo 這款平底涼鞋較優雅斯文，涼鞋採用圓形綁帶交叉設計，略帶裸足感覺，展現到足部的輕盈感，散發優雅氣質！Uniqlo現推出優惠，這款平底涼鞋只售 HK$149，性價比極高，絕對是夏日必收涼鞋之選！

Uniqlo涼鞋推薦2022｜Uniqlo 女裝 平底涼鞋（白色） HK$149（Uniqlo 官網）

Uniqlo涼鞋推薦2022｜Uniqlo 女裝 平底涼鞋（黑色） HK$149（Uniqlo 官網）

The Korner涼鞋推薦2022｜The Korner Krisse Tweed Slippers HK$490

本地鞋履品牌 The Korner 深受香港女生喜愛，款式多而且別具特色！今個春夏，The Korner 推出了夏季新款質感涼鞋，休閒簡約得來又不失優雅，十分適合OL女生上班時穿著！這款 Krisse Tweed Slippers 採用獨有拼料組合，穿上腳後更具質感，配合3cm高跟設計，為女生輕鬆塑造修長美腿！

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