夏天涼鞋｜怎樣選才顯腳細？4個挑選重點　網購買鞋肉肉腳也顯瘦

宅家最重要的事情之一就是網購呀！夏天到了，幫自己添購幾雙涼鞋啦！但只單看款式，忽略鞋型可是不行的！不僅容易買到不合腳、穿了腳痛的鞋子，還無法有效修飾雙腳形狀，讓腿看起來短又粗！讓小編來分享以下4個選鞋小技巧，幫助大家在買鞋的時候不會再NG，一起來看看。
蘿蔔腿女生參考以下4個條涼鞋小技巧，即使你是肉肉腿也能找到顯瘦又顯腿長的涼鞋~（點擊放大閱讀）▼▼▼
+15
技巧一：肉肉腳要選鞋底面積大
網購的時候單看圖片，會覺得窄型鞋子顯瘦，但對於腳比較有肉的人來說，這個概念正好相反！鞋底面積小的鞋子，會讓腳掌產生「腳很大、鞋子塞滿滿的」的視覺效果，但如果是鞋底面積大，反而會有腳很小，所以鞋面還剩餘很多空間的顯瘦效果。
技巧二：「方頭設計」時尚又顯瘦
「方頭設計」的涼鞋款式是今年韓國最流行的鞋款造型，很有設計感又兼具顯瘦的視覺效果，原因就是大面積的鞋底，可以讓腳掌看起來又細又長，還能有效增加雙腳份量感，無形中也把小腿襯托得更為纖細、修長，而前三趾齊長的腳型也是最適合穿方頭涼鞋的喔！
相關文章：打破象腿宿命：「蘿蔔腿隱形」穿搭全攻略 留意四大重點（點擊放大閱讀）▼▼▼
+17
技巧三：同色系讓視覺效果延長
夏天多穿淺色系鞋子，透過同色系可以讓視覺從褲子延伸到腳底，給人一種胸部以下全是腿的錯覺。春夏穿著短褲、短裙居多，淺色系或裸膚色系的涼鞋不只襯托膚色白皙，還可以讓身材比例變好，小個子也變成大長腿。
技巧四：鞋帶貼合腳背才不會顯腫
厚繫帶的拖鞋涼鞋看上去很有設計感，但如果不是骨感腳背，很容易變成肉肉腳，尤其有些鞋款的繫帶是蓬蓬的褶皺，不會貼合腳背，所以穿上之後更顯臃腫。
相關文章：夏日5對精品涼鞋推介 CHANEL這款門市詢問度超高 時尚又舒適（點擊放大閱讀）▼▼▼
+10
【日系穿搭】三位日本嬌小KOL的顯高魔術 提長比例靠百褶設計？【顯高穿搭】腿型不理想？ 4款褲型拉長比例：O 型腿適合直筒褲【韓風穿搭】跟太妍、IU學拉高腰線！160cm變170cm的神奇顯高魔法夏日穿搭｜顯高顯瘦只需一條九分長裙 5個技巧讓你穿出名模比例【短腿女孩】Jenn Im 155cm的四個顯高穿搭：穿對色系效果超好中高腰牛仔褲潮流回歸 推薦5大品牌2020新設計 粗短腿秒變長腿【牛仔褲】選購3大注意事項 高腰褲令腿更長 九分褲更顯瘦【CHARLES & KEITH】4款夏天衣袋鞋搭配推介 涼鞋竟有助顯腿瘦？手袋顯瘦｜不同身材各有專屬命定款 選中讓你一秒增高變瘦為何顯瘦單品你穿會腫一圈？教你避開女生常犯的4大穿搭地雷2021年牛仔褲潮流「闊腳」回歸？ 下身顯瘦變長腿呢款牛仔褲必選Jennie顯瘦顯高顯性感穿搭 人間Chanel的3大秘訣一文解構
延伸閱讀：
買包還能賺錢？二手精品包店長：入手XX款保證翻倍，加碼挑包3重點
【本文獲「TVBS」授權轉載。】