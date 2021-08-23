夏天涼鞋｜怎樣選才顯腳細？4個挑選重點　網購買鞋肉肉腳也顯瘦

宅家最重要的事情之一就是網購呀！夏天到了，幫自己添購幾雙涼鞋啦！但只單看款式，忽略鞋型可是不行的！不僅容易買到不合腳、穿了腳痛的鞋子，還無法有效修飾雙腳形狀，讓腿看起來短又粗！讓小編來分享以下4個選鞋小技巧，幫助大家在買鞋的時候不會再NG，一起來看看。



蘿蔔腿女生參考以下4個條涼鞋小技巧，即使你是肉肉腿也能找到顯瘦又顯腿長的涼鞋~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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技巧一：肉肉腳要選鞋底面積大

網購的時候單看圖片，會覺得窄型鞋子顯瘦，但對於腳比較有肉的人來說，這個概念正好相反！鞋底面積小的鞋子，會讓腳掌產生「腳很大、鞋子塞滿滿的」的視覺效果，但如果是鞋底面積大，反而會有腳很小，所以鞋面還剩餘很多空間的顯瘦效果。

技巧二：「方頭設計」時尚又顯瘦

「方頭設計」的涼鞋款式是今年韓國最流行的鞋款造型，很有設計感又兼具顯瘦的視覺效果，原因就是大面積的鞋底，可以讓腳掌看起來又細又長，還能有效增加雙腳份量感，無形中也把小腿襯托得更為纖細、修長，而前三趾齊長的腳型也是最適合穿方頭涼鞋的喔！

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技巧三：同色系讓視覺效果延長

夏天多穿淺色系鞋子，透過同色系可以讓視覺從褲子延伸到腳底，給人一種胸部以下全是腿的錯覺。春夏穿著短褲、短裙居多，淺色系或裸膚色系的涼鞋不只襯托膚色白皙，還可以讓身材比例變好，小個子也變成大長腿。

技巧四：鞋帶貼合腳背才不會顯腫

厚繫帶的拖鞋涼鞋看上去很有設計感，但如果不是骨感腳背，很容易變成肉肉腳，尤其有些鞋款的繫帶是蓬蓬的褶皺，不會貼合腳背，所以穿上之後更顯臃腫。

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