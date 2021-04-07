Bra保養｜胸圍晾法惹爭議　晾錯容易變形　倒轉晾乾才是正確？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-07 07:03

2021年才剛開播的日本新動畫《裝甲娘戰機》，在播出第2集的時候引起熱議，不過網友討論的話題並不是圍繞在劇情或主角，而是動畫中「曬內衣的方式」。

《裝甲娘戰機》第2集情節描述5名女主角一起去泡溫泉，女主角們將換下的內衣夾在曬衣夾上，由於畫面中的曬衣夾是夾住肩帶，甚至只有夾住單邊肩帶，被日本網友批評是根本不懂女生的「大叔曬法」，還有日本網友狠酸「動畫師都是處男吧」，不過也有網友疑惑表示「不懂這種曬法有哪裡錯？」

有網友解答，以動畫中的曬法，內衣很容易會鬆掉，還有一名熱心網友貼出「正確vs錯誤曬法」圖片，指出正確晾法是將內衣倒掛，並用曬衣夾夾住內衣下緣，內衣才不會容易變形。

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消息傳到台灣PTT，有網友驚呼「長知識了」，也有網友認為內衣沒有一定正確的曬法，「我家都隨便夾耶」、「抓這個才是真處男」、「懶人都隨便夾」、「曬內衣警察」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一年「曬內衣」的熱門關鍵字，可以看到網友時常討論內衣該怎麼曬才「正確」，且不只關注如何不讓內衣「變形」，也在意要把內衣曬在「通風」的地方，進而延長內衣「壽命」，不用常常丟掉不適合的內衣。

事實上，許多內衣品牌都會在官方網站上說明內衣該怎麼曬，例如蕾黛絲就在官方網站上貼出內衣曬法教學，建議以倒掛形式晾內衣，才不會讓內衣鋼圈變形；而正掛內衣、一個衣架吊掛多件內衣都是錯誤晾法，容易使鋼圈被撐歪。

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分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月24日至2021年01月22日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『曬內衣』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

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