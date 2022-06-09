精選7個防水鞋品牌推介　英國王室御用水鞋、馬卡龍軍靴透氣耐髒

最近這些日子的大雨，都會讓人覺得生無可戀啊～尤其是要出門的那刻，突然間的雨勢加劇、一秒暴雨，當下真的是會哭出來吧！



在遇上午後雷陣雨、颱風傾盆大雨，你出門就非常需要一雙防水鞋，小編也特地為你整理出了7家防水的鞋款推薦，趁著現在快入手，之後暴雨也不怕！

雨天上班想不濕腳、不狼狽？首要有一雙好看的防水鞋，以下7個精選防水鞋品牌總有你心水~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. PALLADIUM

來自法國里昂的軍靴品牌PALLADIUM，他們家的靴款絕對是軍靴中的顏值擔當！推出超多種不同的色系，讓女生們瞬間陷入選擇困難，穿起來俏皮可愛又具有一流的防水機能，重點是，他們家的鞋子穿起來非常輕便，不會讓你有種厚重感。

2. Dr.Martens

英國品牌Dr.Martens，他們家的軍靴防水表現也是非常值得讚賞，經典的黑色外觀搭配黃色外縫線，推出3孔、6孔、8孔等軍靴，讓每個女生都能找到最符合自己腿型的馬汀鞋，每年他們也會推出不同的色系和聯名款，總是會讓小粉絲們瞬間腦波變弱，乖乖掏出卡來結帳。

3. Timberland

大家都說Timberland踢不爛好穿又耐穿！尤其是他們家的防水靴，採用TimberDry™ 防水技術，能夠保持足部乾燥，除了經典的駝黃色的鞋款外，Timberland也有推出不少偏向大地色的新顏色，也有根據不同系列改造原有的鞋底設計，帶來更輕盈的穿著感受。

4. SUPERGA

義大利知名帆布鞋品牌SUPERGA也有出防水鞋呀！他們家的Alpina Ripstop就是雙超美的白靴，軍靴的外型結合了舒適性、時尚性以及防潑水的生活機能，即便是下大雨的時候，也不擔心鞋子會溼答答～而且這雙白鞋，很耐髒！

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5. Millet

擁有百年歷史的戶外運動法國品牌Millet，主打登山機能類裝備的他們，所推出的G TREK 3 GTX防水中筒登山鞋，鞋面採用皮革及防水透氣的GORE-TEX®面料，在含有皮革的帥氣造型的情形下，濕氣與熱氣也可輕鬆排出，就不擔心會有腳臭的尷尬出現啦！而且～就是因為他們家的強項是登山這類的體能運動，所以穿去登百岳也是可以的。

6. HUNTER

既然碰上下大雨，小編也懂不少人會想說：啊～乾脆穿雨鞋出門吧！這時候，就要推薦英國品牌HUNTER啦～他們的雨靴分別推出低筒、中筒、高筒3種筒高，另外，也有推出不同的鞋款，讓偏好雨靴機能的你，有更多選擇！

7. Le Chameau

因為「帶貨女王」凱特王妃穿著Le Chameau家的雨靴，讓他們家瞬間爆紅，來自法國的它，最大的特色就是整雙雨靴都是由同一個師傅製作（像是愛馬仕做包包一樣的概念），另外，他們家的鞋子也推出超多不同的繽紛色系，為容易鬱悶的下雨天，帶來點好心情。

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