Charles & Keith年中減價7折起　優惠價買Krystal同款手袋、鞋款

Charles & Keith手袋減價優惠｜被稱為「小CK」的新加坡人氣品牌Charles & Keith向來都深受一眾年輕女生及OL們歡迎。由即日起，Charles & Keith全線門市及官方網店推出年中減價優惠，多款精選手袋、銀包、鞋款減價至7折起，最平由$199起就有交易。《01女生》就今次Charles & Keith減價為大家精選了部分抵買靚款，女生們記得去掃貨。



Charles & Keith的手袋款式眾多之餘價錢又便宜，數百元便可買到，而當遇上減價時就更是「抵上加抵」，可以最優惠的價錢買手袋。當中，與Krystal鄭秀晶同款的Coda單肩流浪包採用了彩色花卉圖案設計，充滿春日感，價錢由HK$599減至HK$479。另外，緊貼近年的腋下包潮流趨勢，Charles & Keith亦有不少腋下包減價發售，例如Shalia粗鍊條帆布半月包由HK$639減至HK$509；真皮幾何Hobo包由HK$739減至HK$589等，女生們可以優惠價錢入手時尚單品。

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至於銀包方面，減價款式包括長銀包、短銀包，以及卡套款。當中，經典奶油黃色票卡夾由HK$239減至HK$159，不到HK$200就可以入手；而寬皮帶造型短夾及Aralia 鍊帶方形短夾亦以優惠價發售，小巧的尺寸可以輕鬆放入「小廢包」之中。而另一個抵買款式就有蛇紋簡約長夾，足足有半價優惠，由原價HK$369減至HK$179，而且更有調節式背帶可作WOC之用，一物兩用，性價比高。

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除了手袋及銀包，Charles & Keith的鞋款亦出名性價比高而且款式多。當中，文青感十足的微正式粗跟樂福鞋可以輕鬆打造出復古經典學院風造型，售價由HK$469減至HK$329。另外，瑪莉珍鞋同樣是近年的流行款式，而與Krystal鄭秀晶同款的Nori 瑪莉珍鞋減價後亦只需HK$349就可以入手一雙。其他減價的鞋款還包括：高踭鞋、拖鞋等款式，價錢減至7折起。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）