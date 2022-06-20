Swarovksi官網限時減價低至6折　手鏈、耳環、戒指、頸鏈$174.5起

【Swarovksi優惠】人氣水晶飾物品牌Swarovski施華洛世奇於2022年6月4日至2022年7月10日在官方網店舉行年中夏日減價，多款水晶首飾例如手鏈、耳環、戒指、頸鏈等減價低至6折發售，最平低至HK$174.5起。另外，購買2件產品或以上並輸入指定優惠碼最高可獲額外8折。以下《01女生》就為大家挑選了抵買的靚款，女生們有心水記得趁優惠期入手。



Swarovski的水晶工藝長達125年歷史，而且水晶首飾較鑽石價錢較便宜，同時低調得來又不失閃爍，成功擄獲不少女士的喜愛。Swarovski的減價優惠期間，手鏈、耳環、戒指、頸鏈等水晶首飾減價低至6折。另外，於Swarovski官方網店購買2件特價或Outlet產品，並輸入優惠碼【SUMMER22】可獲額外85折；如購買3件則可以獲額外8折。

耳環方面，Swarovski有不少設計簡約的耳環款式，單是簡單的單粒水晶耳環就已經有圓形、方形等不同形狀的切割方式，優約典雅，可以配襯不同場合的造型。另外，還有多款Swarovski的標誌性天鵝耳環減價，分別有不同顏色及設計的款式，最平的就有Swan耳釘，價錢由HK$749減至HK$449就可以入手。而沒有耳洞的女生同樣有選擇，Swarovski推出了不少夾式耳環，不用釘耳洞都可以戴上，絕對是女生的福音。

▼▼▼【按圖看】Swarovksi優惠│精選耳環低至6折▼▼▼

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減價手鏈亦有不少選擇。Swarovksi有不少款式都加入了女生大愛的心形設計，例如Lovely 手鏈就鑲有水晶的心形與圓環相扣，設計耀眼而優雅，價錢由HK$1,450減至HK$1,160。另外，亦有以月亮、花卉等不同主題設計的手鏈款式，例如Latisha 手鏈、Starry Night 手鏈等，最平減至6折即可入手。

▼▼▼【按圖看】Swarovksi優惠│精選手鏈低至6折▼▼▼

Swarovksi其他減價的首飾還包括戒指及頸鏈。戒指方面有不少都是主打銀色的簡約設計，而且價錢6折後大部分都只需數百元就可以買到，超值得入手！除銀色戒指外，亦有女生大愛的玫瑰金戒指款式。夏日炎炎，女生們都開始換上背心和露肩裝，此時配上一條漂亮的頸鏈就可以更加突出鎖骨和頸部的線條美。Swarovksi優惠期間，不少頸鏈如Swarovski Infinity 項鏈、Lifelong Bow 鏈墜減價後都是千元以下，是入手好時機。

▼▼▼【按圖看】Swarovksi優惠│精選戒指及頸鏈低至6折▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）