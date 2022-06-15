Pandora夏日優惠低至55折　手鏈、串飾、戒指、耳環$81起

【Pandora優惠】深受女生歡迎的人氣丹麥首飾品牌Pandora由6月9日至6月26日期間，於門市及官方網店舉行夏日減價Summer Sale優惠，多款人氣飾物減價低至55折發售，當中包括：手鏈、串飾、戒指、頸鏈、耳環等，價錢最平減至$81起就可以入手。另外Pandora更有自選手鏈套裝優惠，最平$699起。以下《01女生》就為大家精選了抵買Pandora飾物推介，有心水不妨可以入手。



Pandora不時都會與各大品牌、電影合作推出聯乘系列，而《哈利波特》就是其中一個熱賣聯乘系列之一。今次Pandora減價期間，Pandora X 《哈利波特》系列飾物都有優惠，當中就連曾一度賣斷貨的時光器吊墜由HK$899減至HK$494就可以買到，而內圈更如電影中一樣可以旋轉，可一嚐當「妙麗」的感覺。另外，還有飛天鑰匙吊墜、石內卜母鹿護法吊飾、金探子耳環等飾物都在減價之列，最平的有分類帽吊飾，由HK$399減至HK$219。

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Pandora最吸引女生的賣點就是可以選購不同串飾配襯手鏈，在Pandora減價期間，就有超過200多款串飾減價低至HK$81起發售。粉色控女生可以選擇珠光Murano琉璃串飾、璀璨緋紅串飾、玫瑰吊飾等以玫瑰金、水晶、琉璃等材質打造的串飾，少女感十足。此外，高貴皇冠吊飾、月與晚空串飾、雛菊錦簇吊飾等款式亦設計得非常精緻。

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而其他減價的Pandora首飾分別還有戒指、頸鏈、耳環，不少款式都百搭易襯，戴上後可為整體造型增加亮點。而且價錢方面不少款式都由原價千元減至百元以下，性價比高，例如：璀璨綠松色滑扣手鏈由HK$1,299減至HK$519；花飾鑰匙雙色項鏈由HK$1,299減至HK$714；冠冕許願骨針式耳環亦只需HK$329就可以買到。

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另外，Pandora還推出了個人化自選手鏈套裝優惠，可以HK$699起的優惠價格配襯出屬於自己獨一無二的手鏈。當中，HK$699手鐲套裝包含1隻手鐲及1件串飾；而HK$899則有1隻手鐲及1件串飾或1條手鏈及2件串飾的組合配搭，選擇非常多元化。而且Pandora Summer Sale優惠期間，購買2件飾物可享額外9折，3件或以上額外8折。