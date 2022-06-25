楊丞琳大愛CELINE、LV名牌手袋 20款名牌手袋最貴Hermès李榮浩送

聲生不息｜楊丞琳由「可愛教主」蛻變成「時尚教主」，經常與網民分享日常穿搭亦相當吸睛，皆因楊丞琳喜歡收藏名牌手袋，從女生最愛的Hermès、CHANEL、Louis Vuitton、CELINE到LOEWE亦有，名牌手袋款式多不勝數，令女生們相當羨慕，而楊丞琳入手的名牌手袋，大多數是值得入手的保值款？



楊丞琳曾在訪問中自稱是一名「手袋控」，熱愛手袋的楊丞琳更自言不論是平民牌手袋到名牌手袋亦會樂意入手收藏。楊丞琳除鍾情品牌的經典款式以外，一些形狀獨特或迷你尺寸的手袋款也是楊丞琳會網羅的款式。

楊丞琳鐘情CELINE男裝手袋 百變造型由甜美到型格都輕鬆駕駛

聲生不息｜楊丞琳曾在訪問中自稱是一名「手袋控」，熱愛手袋的楊丞琳更自言不論是平民牌手袋到名牌手袋亦會樂意入手收藏。(rainie77@IG)

例如：CELINE在2021年推出的春夏男裝系列的Triangle Bag，摩登的三角設計有別於平日常見的方型、半月袋等，搭配Triomphe Canvas老花花紋與皮革更顯型格。去年剛推出除風靡男韓星黃寅燁及車銀優外，愛袋之一的楊丞琳亦有入手一個，細小尺寸卻能輕易收納短銀卡、唇膏等鎖碎物，夏天用來搭配短版上衣、闊腳褲；秋冬配上長款外套與衛衣亦能帶出不一樣的時尚感。

聲生不息｜楊丞琳平日的穿搭亦不時先到Hermès名牌手袋的身影，作為Hermès忠實用家之一的楊丞琳更擁有不少的Hermès手袋。rainie77@IG)

楊丞琳愛收藏Hermès手袋 保值款Hermès Constance是李榮浩送？

另外，楊丞琳平日的穿搭亦不時看到Hermès名牌手袋的身影，作為Hermès忠實用家之一的楊丞琳的確擁有不少的Hermès手袋，例如：橙色、黑色與色象牙色的迷你款Hermès Mini Lindy。在2019年才推出的Hermès Mini Lindy因尺寸迷你而受到身型矮小的亞洲女生所熱愛，獨特的垂墜感於手提時，手袋呈現獨特的小弧形，自然貼合女性腰部曲線，突顯女性知性優雅感，加上手袋配以扁帶扣，用於手提或斜背也可。

我知道它很昂貴，它是頂級精品，但讓我高興的不是它的價值，而是他想到了我，這點值得放閃一下吧。 楊丞琳

楊丞琳大曬由老公李榮浩贈送Hermès Constance手袋。(rainie77@Instagram)

在芸芸的Hermès手袋中，楊丞琳曾透露過她所擁有的手袋大都是自購，有部份是品牌的公關禮物外，當中有一款由丈夫李榮浩贈送的Hermès Constance，也可以說是楊丞琳收藏Hermès手袋中最貴的一款？Hermès Constance被指可一袋三用，方形包款線條簡約，與 Kelly 和 Birkin 相較下更為俐落易用，所以深得職場女性的喜愛，更是入手百搭手袋的首選之一。

手袋以標誌性「H」扣而聞名，由工匠裁剪皮革到拼湊裁縫成品，更用上超過 50 個零件，由於製作工序繁複要需時14至18小時，故手袋售價亦不菲，即便是二手價亦炒至約10萬以上才買到一個，所以市面上一個全新的Hermès Constance更是一袋難求，可說是有錢也買不到。

▼▼▼【按圖看】楊丞琳擁有20個名牌手袋款式！▼▼▼

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