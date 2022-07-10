名牌皮帶推介｜名牌皮帶一年四季百搭款：Chanel、Fendi、Loewe

名牌皮帶推介｜皮帶向來都是女生大愛時尚單品之一，皮帶是男女經常能夠用到的穿搭單品，除了集功能及裝飾於一身之外，且能讓整體穿搭時髦精緻度大增。不論是穿正裝服飾、簡單外搭一件外套還是連身裙，搭配一條皮帶點綴，即時能輕鬆調整身材比例，製造層次上的變化。再者，近年不少大品牌都推出各式各樣的皮帶，有些女生可能作配貨之用，有人可能作為實用配飾，但是皮帶確是比起其他時尚單品而言更容易入手，今天就來給大家盤點各大名牌的經典皮帶款式，夏日來臨女生們更新衣櫥別忘記了它！



名牌皮帶推介｜皮帶向來都是女生大愛時尚單品之一。（ Loewe官網）

大家在選購皮帶款式前，先把腰帶的長度及寬度一同考慮。首先選擇長度方面：以腰圍為主，一般官網上會有對應尺碼。第二寬度方面：女士皮帶的寬度一般在1.5cm-4cm之間，寬度不同，風格不一樣。若果3cm以下的話都是比較精緻的，裝飾性強，推薦骨架小的女生入手這個寬度。至於3cm-3.5cm的話正是一般標準的腰帶寬度，兼顧實用性和裝飾性，穿進牛仔褲的固定帶中剛好。最後3.5cm以上的話是相對比較寬，寬度的主要是凹造型作用。

名牌皮帶推介｜Celine 天然小牛皮TRIOMPHE皮帶



Celine的Thrimph老花回潮之後，凱旋門logo又被重新演繹，高貴又不失活潑的風格。想要不花那麼多錢但是可以擁有入門級Celine，皮帶是不錯的選擇。這條皮帶除了黑金還有棕金，棕色更有復古感，黑金更是經典的選擇。

名牌皮帶推介｜天然小牛皮TRIOMPHE皮帶 HK$ 4,550（ Celine官網）

名牌皮帶推介｜Gucci 雙G搭扣皮革皮帶



經典雙G扣皮帶，最經典的就是Marmont包扣的皮帶了，雙G扣貴氣感大增，簡潔且非常易搭衣服，之前一直被各大網紅明星及時尚KOL街拍造型，成為了Gucci皮帶必買款式之一，有多個尺寸可選，男女同款，可與男友一起用情侶皮帶曬甜蜜。

名牌皮帶推介｜Gucci 雙G搭扣皮革皮帶 HK$ 4,000（ Gucci 官網）

名牌皮帶推介｜Dior 30 MONTAIGNE 雙面腰帶



Dior女士皮帶款式簡約百搭，瞬間點亮搭配。這款 30 Montaigne 腰帶的創作靈感源自經典的同名手袋，採用旋轉扣環，可雙面佩戴。腰帶一面以藍色光滑小牛皮製成，另一面則為 Dior Oblique 提花，綴以經典的亮面金色飾面金屬「CD」扣環。此款式亦設有 2 個可拆卸的腰帶環，可展現同色系或對比色。此雋永配飾可優雅地突顯腰部線條，可配襯牛仔褲、半身裙或連身裙。

名牌皮帶推介｜Dior 30 MONTAIGNE 雙面腰帶 $5,800（ Dior 官網）

名牌皮帶推介｜YSL MONOGRAM THIN BELT WITH SQUARE BUCKLE IN BOX SAINT LAURENT LEATHER HK$ 3,250



YSL皮帶是9款推介當中低調亦顯奢華，加上皮質柔軟細緻。設有2cm及3cm的寛度，2cm可簡單搭配一一件西裝外套猶如行走在法國街頭般，使整體時尚感大增。至於3cm一條牛仔褲即可，完美駕御任何風格。

名牌皮帶｜YSL MONOGRAM THIN BELT WITH SQUARE BUCKLE IN BOX SAINT LAURENT LEATHER HK$ 3,250（ YSL 官網）

名牌皮帶推介｜Fendi 綠色皮革皮帶



Fendi 這款雙環皮帶以F字扣環、環圈和金屬牛角鎖。針釦開合。綠色皮革製成鍍金金屬製品。標準腰帶寬度兼顧實用性和裝飾性，而且設計簡潔大方十分容易搭配衣服。

名牌皮帶推介｜Fendi 綠色皮革皮帶 HK$ 8.800（Fendi 官網）

▼▼▼【按圖看】名牌皮帶推介：看似平平無奇的單品，配上一條皮帶成為穿搭造型好幫手，是一年四季不可或缺的配飾！▼▼▼