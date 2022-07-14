手袋2022｜精選9款名牌手機袋：Chanel、Dior、LV　最平$4XXX入手

名牌手機袋｜時尚Fashion的變化跟感情般「愛情就像龍捲風」！昔日不少女生都紛紛入手容量大的Tote Bag，誰不知轉眼間時尚風向轉向了精緻可愛的「小廢包」及「手機袋」。近幾季各大奢侈品牌都推出AirPods保護套及手機袋，而且整個袋既精巧又可愛，使一眾女生都搶購起來。



（Louis Vuitton 官網）

手機袋這類型的手袋入手多幾個不嫌多，加上精巧細小絕不占地方。自手機袋成為時尚流行後，世界各地的明星都紛紛使用，手機袋簡直就是造型最好裝飾物。即使同一時間背了其他袋都毫無衝突，更增添不少時尚感。最重點手機袋男女皆宜，男生外出亦能帶上手機袋解決了儲物及時尚難題。任何穿搭簡簡單單配上一個手機袋就可以出街約會，想入手的奢侈手袋都女生不妨考慮手機袋，由2千到2萬不等，總有一款適合你。今天為大家盤點了9大奢侈品牌的手機袋，有興趣的女生繼續看下去吧！

Louis Vuitton FOLD ME 隨身包 HK$ 10,300



LV 這款Fold Me手機袋以Monogram帆布和天然牛皮打造，時尚與實用兼備。袋款配備磁石折疊，以橢圓形底部配搭長方形袋身，設計小巧卻有足夠空間裝日常必需品，且配有可拆式和可調節長度的皮革肩帶，可提供多種攜帶方式。

名牌手機袋｜Louis Vuitton FOLD ME 隨身包 HK$ 10,300（Louis Vuitton 官網）

CHANEL 鏈條手提電話及梳妝袋 HK$ 19,600



Chanel向來都是深得女生喜愛，手機袋絕對不能缺少其席位。這款鏈條手機袋以淡粉紅色小羊皮製成，配以雙C Logo氣質滿滿！淡粉紅色充滿少女感，而且春日感十足，圓筒型設計更增添了時尚感。袋內配有一塊小鏡子，方便女生在街外補妝使用！

名牌手機袋｜CHANEL 鏈條手提電話及梳妝袋 HK$ 19,600（CHANEL 官網）

Dior MINI DIOR BOOK TOTE PHONE BAG HK$ 19,500



Dior Tote Bag一直都是Dior熱買袋款，不過以往的袋款大小對於部分高子小的女生有點負擔，今年Dior推出了經典 Dior Book Tote 藍色 Dior Oblique的印花刺繡系列的手機袋，正面飾有「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，此迷你手袋可容納手機及日常必需品，有興趣絕不能錯過！

名牌手機袋｜Dior MINI DIOR BOOK TOTE PHONE BAG HK$ 19,500（Dior 官網）

Gucci馬銜扣1955迷你袋 HK$ 9,000



Gucci馬銜扣1955系列自從推出後，成為一眾女星的必買款。Gucci馬銜扣1955系列迷你手袋今年再推出新款象牙色及藍色牛仔布提花印花紋，配合經典設計細節再加上現代時尚氣息突顯了馬銜扣細節。

名牌手機袋｜Gucci馬銜扣1955迷你袋 HK$ 9,000（Gucci 官網）

FENDI Mini Sunshine Shopper HK$ 13,200



FENDI 經典印花紋再度成為時尚指標，手機袋的熱潮FENDI都推出不同款式的手機袋。這款迷你Sunshine手提袋採用深棕色皮革製成，搭配熱印「FENDI ROMA」和玳瑁效果的堅硬塑膠玻璃手柄。設計及顏色一年四季都適合，且袋款不同衣著風格的女生都能增添不少時尚感。

名牌手機袋｜FENDI Mini Sunshine Shopper HK$ 13,200（FENDI 官網）

▼▼▼【按圖看】手袋2022｜ 4款名牌手機袋：任何穿搭簡簡單單配上一個手機袋就可以出街約會，手機袋簡直就是造型最好裝飾物！▼▼▼