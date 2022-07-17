American Eagle減價2022｜官網減價5折起　涼鞋、牛仔褲夏日必收

American Eagle減價2022｜American Eagle的牛仔褲及服飾一向深受女生喜愛，特別是牛仔褲舒適耐穿，而且顯瘦度高，絕對是女生衣櫥必備單品！American Eagle 網店現進行季末大減價，各款背心、上衣、牛仔褲等時尚單品低至5折，牛仔褲最平$345可入手！《01女生》為大家精選15大抵買款式，大家趕快趁著減價期間掃貨吧！



American Eagle減價2022｜AE超高腰破洞喇叭牛仔褲 HK$623（原價：HK$890）

近年流行復古風穿搭，提到復古風，一條喇叭牛仔褲絕對是不可或缺！這條AE超高腰破洞喇叭牛仔褲，高腰設計可突顯修長美腿線條，加上採用柔軟布料，令女生們穿起來更舒適！牛仔褲原價為HK$890，現可以7折優惠入手，大家緊記把握機會啊！

American Eagle減價2022｜AE超高腰破洞喇叭牛仔褲 HK$623（原價：HK$890）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2022｜AE 貼布媽媽風直腳牛仔褲 HK$654（原價：HK$1,090）

牛仔褲絕對是令女生買不停手的時尚單品，每款牛仔褲都各有特色，令大家也忍不住買完再買！American Eagle 這款貼布媽媽風直腳牛仔褲，採用拼布設計令時尚感大增，配合經典直筒版型，令上身更顯瘦！這款有沒有令你心動，想為衣櫥再增添多條牛仔褲呢？

American Eagle減價2022｜AE 貼布媽媽風直腳牛仔褲 HK$654（原價：HK$1,090）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2022｜AE 前索繩迷你T恤 HK$240（原價：HK$168）

素色上衣也絕對不嫌多，簡約純色設計容易配搭其他時尚單品，下身簡單配襯衫牛仔褲、短褲或半身褲已能輕鬆打造多種不同時尚風格。這款索繩迷你T恤以索繩設計打造出休閒造型，貼身及短身剪裁展現線條！T恤設有橄欖綠、洗水黑及白色3種顏色，趁著減價一次過入手3件吧！

American Eagle減價2022｜AE格紋荷葉邊迷你連身裙 HK$220（原價：HK$440）

夏日不可缺少一件迷你連身裙，這款格紋荷葉邊迷你連身裙採用黑白格紋及荷葉邊設計充滿渡假風情，簡單配搭小白鞋或涼鞋，瞬間營造出休閒感覺，女生們必入手！這款式原價$440，現只售$220，可享半價優惠入手，大家千萬不要錯過了！

American Eagle減價2022｜AE格紋荷葉邊迷你連身裙 HK$220（原價：HK$440）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2022｜AE拉菲亞草涼鞋 HK$290（原價：HK$145）

涼鞋也是夏日必備時尚單品，這款拉菲亞草涼鞋採用交疊綁帶及拉菲亞草鞋面，充滿休閒渡假風，拖鞋款式方便易穿，簡直是沒有不買的理由啊！

American Eagle減價2022｜AE拉菲亞草涼鞋 HK$290（原價：HK$145）（American Eagle 官網）

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