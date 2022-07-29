7套ZARA精選泳衣推薦　深V連身款最顯瘦、性感顯白必選藍色扭結款

天氣熱得受不了，又是時候安排夏日度假行程了！從去年開始學自由潛水的儂編，一心一意等著疫情快快過去、迫不急待想往海邊衝。但在潛季正式開始之前，最重要的當然是先準備好「泳衣」！



剛好ZARA官方網站已陸續上架了全新2022夏季泳衣系列，大家快點一起來看看有哪些超欠買的單品吧！

ZARA 7套泳衣推薦！快穿上美美的泳衣到海灘或泳池，迎接今個熱得要命的夏天吧！（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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1. 花朵裝飾泳裝

經典的一字領設計能讓你露出纖細的頸部線條，正面搭配超大立體花朵裝飾非常適合身形比較骨感的女孩，讓你即便沒有好身材可露也能自信地穿梭在沙灘上。貼心的可拆卸罩杯泳裝，能讓你自由替換適合自己的防水水餃墊，即便不穿著它下水也能在下身套一件牛仔褲當作岸上的度假單品穿。

2. 側面交叉泳裝

細肩帶泳裝應該算得上是最經典的泳衣款式，側面可調式抽繩能完美貼合身型，同時讓你避開貼身泳衣容易露出大肚腩的穿搭誤區。除此之外，高衩設計能完美延伸腿部線條，營造腰部以下都是腿的視覺效果，輕鬆戴上一頂草編帽就能拍出完美夏日打卡美照。

3. 鏤空連體衣

定價超親民的復古V領連體衣，採用背面可調式寬吊帶設計，能完美包覆胸型避免激烈運動後胸部不小心走光。正面V領處的縮褶設計能修飾身材、大幅增加胸型份量感，水滴型鏤空設計則可以替你露出最完美的肌膚比例，掌握精準性感姿態！

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4. 繞頸吊帶泳裝

想要走在流行最前線，就一定要記得2022夏季的重要時尚關鍵字：「扭結」，除了各類洋裝、T恤之外，這股扭結風也燒到泳衣上，採用正面開衩細節搭配繞頸吊帶設計，讓所有穿上它的女孩能巧妙露出完美好身材。而且這件泳裝不光只是款式好看，能有效校正黃皮膚色的靛藍色也是本季夏日首選！

5. 鏤空泳裝

採用充滿運動風的不對稱領口、單側肩帶、背心式設計，搭配火辣辣的洋紅色和腰部鏤空剪裁，側身配有可調式縮褶和綁帶細節，讓你能透過繫帶輕鬆貼合身型，完全不用擔心一般制式化泳衣常見不合身的問題，即便不減肥也能穿出好身材！

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6. 縮褶泳裝

雖然同樣都是紐結設計，但不同於剛剛介紹在腰部有鏤空設計的款式，這件平口領芥末黃色泳衣以連身復古造型為基礎，搭配充滿希臘女神感的頸部綁帶打結固定和正面縮褶設計，讓你透過層層堆疊的布料皺摺去勾勒身型，並提供胸部更好的支撐性！

7. 不對稱泳裝

如果覺得前面幾件泳裝太挑戰，這款幾乎全部包緊緊，僅在領口處採用不對稱領口剪裁的棕色連身泳衣。運用布料本身得垂墜設計搭配幾何金屬圈環和單肩斜跨，讓穿著著能巧妙露出半邊的肩頸線條，創造有如雅典女神的優雅健康姿態。

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