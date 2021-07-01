【防曬系數懶人包】SPF、PA度數愈高愈好？太陽油用量及補搽技巧

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-07-01 07:01

關於防曬妞妞們真的懂擦嗎？很多人只有在夏天會認真擦防曬，這是錯誤的觀念唷！因為即使是微量的陽光，長期下來也會導致肌膚變黑、乾燥、老化、出現曬斑、細紋，甚至有皮膚癌的風險，所以一年365天每日的防曬工作都不可輕忽，就算是想要曬出小麥肌也要擦！另外，即使是在室內，如果燈光過強或是待在窗邊會照到陽光的話，也還是要擦防曬喔！

「防曬」的重要性

預防肌膚曬傷、曬紅、曬黑、曬老、曬出斑點、乾燥、細紋等問題。並幫助延長肌膚被曬傷、曬黑所需的時間，維持健康膚質！

正確有效「防曬」5大觀念

1. 防曬不分季節，一年四季都該擦

2. 陽光強烈時段避免長時間戶外活動

3. 挑選符合自己需求的防曬產品

4. 搭配衣物、配件用具輔助防曬

5. 防紫外線同時也防禦環境空氣污染

別以為防曬搽一次就足夠肌膚不曬傷、不曬黑！選擇SPF、PA度數（防曬係數）、防曬品補搽頻率、技巧都有講究，想皮膚保持雪白無瑕，必看以下「防曬懶人包」！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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我適合哪種類型的「防曬」？

「低係數高保濕」: 長時間待在冷氣房室內的肌膚

「高係數防水型」: 長時間從事戶外運動或工作

「潤色底妝型」: 有防曬＋上妝需求，想簡化步驟

「清爽控油型」: 特別容易出油＆長痘痘的肌膚

「物理型防曬」: 敏感肌、醫美術後、嬰幼兒肌膚

「防曬」係數標示怎麼看？

「PA」、「PPD」：對UVA的防禦力，預防曬黑、曬老，後面的+號和數字越高代表越能延長肌膚不被曬黑的時間。例如：PA+（或PPD 2-4）可延緩曬黑時間2-4 倍；PA++++（或PPD16 以上）可延緩曬黑時間 16 倍以上。

「SPF」：對UVB的防禦力，預防曬紅、曬傷，後面的數字代表能夠延長肌膚不被曬紅曬傷的時間倍數。例如：原本5分鐘會被曬紅，SPF50則代表能延長到250分鐘會被曬紅。

「Boots Star★」：對UVA及UVB的防禦均勻程度，★越多代表防護力越均勻。例如：SPF50★★★比SPF50★★的防禦力更均勻。

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「防曬」補擦時機

1. 中午外出前

2. 流汗擦汗後

3. 補底妝之前

國際皮膚科醫學會建議每2小時補擦一次，若有從事戶外水上活動如游泳，則要縮短補擦頻率；若流汗量大，建議不到一小時就要補擦一次。

「防曬」補擦技巧

若有流汗先用面紙輕輕擦乾汗水；出油多的話可搭配吸油面紙輕輕按壓吸油，接著建議先薄薄噴上保濕噴霧待吸收後，再作補擦防曬＆補妝的動作。

「防曬」要擦多少量才足夠？

明明有擦防曬，為什麼還是曬紅、曬傷或曬黑了？防曬並不是有擦就有效，如果擦的量不夠，防曬力是會大打折扣的！以標準來說每平方公分的肌膚需要擦到2mg的量，也就是一張臉要1~1.2g才夠（大約一元硬幣大小的量）。一般常見的乳狀劑型防曬品還可以這樣簡單估算：擠在食指第一節指頭上，約莫是半張臉的量，也就是整張臉應該擦至少2指節。此外，一瓶30g的防曬乳只擦臉的話，天天擦基本上一個月內就應該要擦完，若仍剩很多，就代表你使用的量是不足的喔！

擦「防曬」需要卸妝嗎？

如果使用的是有防水、潤色效果的防曬產品，建議要有卸妝的步驟；若是一般的防曬則做好確實的清潔洗臉即可。

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