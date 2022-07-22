懶人減肥｜營養師親授鮮奶輕運動法　補鈣兼增肌耐力打造迷人曲線

別說疫情期間運動限制變多了，就算沒疫情以前，就算買了超美運動服、制定好詳盡的運動企劃，雙手握拳下定決定要動起來，但還是會找盡各種理由怠惰，減肥跟運動永遠都是明天的事，但夏天已到，泳衣廣告、瘦身影片不斷洗版，再看看自秋冬累積的小肚腩實在很心慌，但不要怕！Dappei整理了營養師親自傳授的「鮮奶輕運動法」筆記大滿貫，連懶人菜單都列好了。



運動計劃總是擺盪，除了很難動起來以外，就是體力跟不上目標、運動會總是鐵腿好幾天而延遲計劃，或是運動完反而吃更多，或者對於運動應該搭配的飲食不熟悉而讓運動前功盡棄，這些都是許多人常遇見的情況，其中，看到健身需要配合的講究飲食，也是讓許多人望之卻步的原因之一，但其實，新手還是有很簡單的健身飲食方式讓你事半功倍！台灣營養師杯蓋就建議可以嘗試用「鮮奶」作為運動補給，不僅可輕鬆攝取到蛋白質、醣類、水和微量營養素（尤其是鈣）的天然營養組合，更有提升耐力、幫助運動後恢復等好處

運動總是無法堅持？來看看營養師親授的「鮮奶輕運動法」輕鬆減磅吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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輕運動族喝鮮奶的好處及原因

✔乳糖及高補水效果幫助延長耐力

鮮奶中的乳糖可做為能量來源，以此維持運動的續航力，且鮮奶可以促進水合作用，保留水分效果更勝過純水，進而減少體液流失對耐力的損害。

✔鮮奶的營養可幫助運動後恢復

長時間的運動下，會讓肌肉發生變化，因此運動前可以補充鈣質來調節細胞興奮性，且有助降低抽筋的機會。而運動後肌肉中結構會有受損，需要去除、修復或更換，因此運動後飲用牛奶可幫助骨骼肌修復和重塑，讓身體恢復。

✔鮮奶的營養比例適合不懂營養計算的新手

運動後要適量補充醣類及蛋白質的比例，剛好與牛奶差不多，適合不熟悉營養素計算的輕運動族。

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輕運動族的運動營養準備，低卡鮮奶點心餐懶人包

現代人生活忙碌，或許沒有多餘精力準備營養餐，或是租屋族因為空間關係也不方便準備，因此善用好取得的牛奶作為營養來源就非常適合。營養師杯蓋建議，輕運動族以「一天兩份奶」（大約480毫升）來奠定身體基礎，再搭配規律運動習慣雙管齊下，更輕鬆的實踐運動計劃！

想要嘗試懶人的運動餐，可以參考以下點心並搭配鮮奶一起享用：

1.全穀或水果+番薯、燕麥3匙、香蕉擇一

2.豆魚蛋肉+雞蛋2顆、雞胸肉、魚蝦擇一

Dappei結語：

健康瘦身需要一些時間，夏天快到了是時候超前部署了！隨手可得的牛奶營養餐簡單又方便，我們海邊見！



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