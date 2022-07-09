懶人瘦身｜飲水減肥菜單大公開　加速代謝、消水腫　7日減走5公斤

減肥總是提不起勁嗎？飲食規劃容易讓人破功、運動菜單又屢屢發懶，面對種種減肥路上的難題到底該怎麼辦？



女孩們，想要瘦身成功真的沒那麼難！健身專家親授「開水減肥法」，不只單靠開水就能甩開身上的贅肉，堅持七天更能有效大減五公斤！到底這招神奇的「水菜單」怎麼喝？營養師指點5步驟請快快收藏！

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早晨兩階段喝水去水腫

上午八點：200ml溫開水＋黑咖啡/上午九點：300ml玉米鬚茶

早上起床身體醒了，但腸胃還沒有開機，這時來一大杯溫開水不僅有暖胃的效果，更能加速一早的身體代謝，而每天一早最佳喝水時間為早上八點，一個玻璃杯的溫開水而後搭配黑咖啡，醒腦也醒胃。接著女生最害怕的水腫、浮腫問題，也是瘦身期間最常見的課題，這時建議接續於早上九點喝一個玻璃杯量的無糖玉米鬚茶，同樣加強水量攝取，玉米鬚更有著瀝水消水腫的效果。

午飯餐前抑制食慾

中午11點半餐前：500ml白開水

想瘦身成功，飲食絕對是關鍵！不光是得吃得清爽、健康，食量的控制也別忘記～在吃午餐前約中午11點半，建議可以先喝一杯至少500ml的白開水，餐前先喝水不只能抑制食慾，讓自己吃得少一點，飯前喝水也有助於餐後的消化、代謝，更能幫助女性解決便秘的問題。

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晚上喝水要精準

下午五點：300ml大麥茶/晚上九點：200ml蜂蜜水

晚上身體代謝機能開始變慢，這時喝水更適量且精準！專家提醒，瘦身期間身體的消化效率是關鍵，因此喝水才顯得更加重要！在晚餐前大約傍晚五點可以泡一杯300ml無糖大麥茶，大麥茶不僅有著加強長到循環、消水腫的效果，更是營養師心中的減肥聖品！接著在準備睡覺前約晚上九點時可以再搭配一杯200ml的蜂蜜水，蜂蜜有著健胃整腸的效果，退於隔天的代謝也很有幫助，同時也盡可能在九點之後避免喝太多水，才不會減肥不成功反而造成水腫喔～

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