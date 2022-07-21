Louis Vuitton打入全球最具價值品牌排行Top 10　6款入門手袋推薦

【LV手袋推薦2022】CHANEL、DIOR等奢侈品牌向來都是女生的Dream Brand之一，近日，Louis Vuitton（LV）就成功打入2022全球最具價值品牌排行榜，品牌總價值增長64%，價值1243億美元。想入手名牌手袋的女生不妨亦可以考慮購入LV手袋。



全球數據分析公司Kantar BrandZ最新公布「全球最具價值品牌排行榜2022」，除了一眾知名的科網公司：Apple、Google、Amazon分別排名第1位至第3位外，Louis Vuitton最新打入了排行榜的第10位，是首個登上全球最具價值品牌排行榜的時尚奢侈品牌。Louis Vuitton以品牌總價值增長64%、價值1243億美元的姿態由第11位上升至第10位。

從全球最具價值品牌排行榜的表現就知道Louis Vuitton一直都是保值的經典名牌之一，品牌推出了多款經典手袋，例如SPEEDY、NEVERFULL等，不少都是LV歷久不衰的長青熱賣手袋款式。《01女生》以下就為大家精選了6款LV入門必買手袋推薦：

LV手袋推薦2022│NEVERFULL MM $16,300

Neverfull MM手袋自推出以來就成為了LV多年來的熱賣經典款式，選用Monogram帆布打造，再綴以天然牛皮飾邊。手袋最大賣點就是內部寬敞卻不厚重，容量可以放下電腦、文件、外套的多樣物件，因而有「Never Full」之名，是不少OL的實用返工袋之選。

LV手袋推薦2022│NEVERFULL MM $16,300（Louis Vuitton）

LV手袋推薦2022│NANO SPEEDY $14,100（Louis Vuitton）

LV的經典SPEEDY系列推出迷你尺寸NANO SPEEDY，手袋保留了SPEEDY手挽圓筒型設計，趕上時尚界的迷你手袋熱潮，雖然尺寸更加小巧，但SPEEDY的圓筒型設計可令手袋用盡每一寸的容量，放下多樣日常物品。手袋附有兩個手柄，以及可拆式和可調節長度的肩帶，可作多種方式攜帶。

LV手袋推薦2022│NANO SPEEDY $14,100（Louis Vuitton）

LV手袋推薦2022│DAUPHINE MM $30,500（Louis Vuitton）

LV於2019年推出全新DAUPHINE手袋，一推出就大受歡迎。DAUPHINE手袋採用郵差包設計，以Monogram及Monogram Reverse帆布打造，並附有綴有鏈帶、肩帶和磁扣等全新元素，復古得來又十分百搭易襯。

LV手袋推薦2022│DAUPHINE MM $30,500（Louis Vuitton）

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