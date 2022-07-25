UNIQLO優惠 | 女裝T恤、裙款、內衣最平$29起　夏日激減抵買服飾

UNIQLO優惠 | UNIQLO一向主打日系簡約時尚服飾，近期推出了一系列夏日減價優惠。精選女裝服飾多達212件。T恤、裙款、內衣均有減價，最平內褲$29起。下列為女生們整理出一系列抵買服飾。



UNIQLO優惠｜多款最新的夏日限定優惠服飾 清爽 T 恤襯衫百搭 上班遊玩皆合適

酷熱天氣持續，要趕走黏笠感覺，穿對衣服尤其重要。選衣方面除了揀選較不吸熱的淺色衣服外，材質也是關鍵之一。UNIQLO的女裝麻質混紡格紋襯衫質感乾爽透薄，清透且不黏肉，趕走炎炎夏日的悶熱感。剪裁方面偏直身，質料堅挺，有效修飾腰部曲線，即使有小肚腩的女生也不用怕！剪裁及質料相互配合下，這款單品呈休閒中性風，不論是外出遠行，還是在寫字樓上班，皆非常合適不過。此款襯衫同樣有靛藍色以及黃色，大家不妨親臨門市逛一下！

女裝棉質印花短身襯衫亦非常百搭，野餐時配上藍色或白色緊身牛仔褲，顯得格外活潑甜美，很適合跟閨蜜打卡拍照；OL們穿上它配以裸色或奶茶色系西裝褲，亦完全沒有違和感！斯文中帶點少女的可愛氣質。

UNIQLO優惠｜多款無鋼線胸圍 附胸墊柔軟背心及超彈性緊身褲 帶來前所未有的舒適貼服感

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內衣褲最重要就是舒適，不然一整天都渾身不自在的。UNIQLO無鋼線胸圍就最適合不過了，質料親膚不在話下，胸圍形狀緊貼胸部，告別副乳。而且顏色非常多，不用怕穿著淺色衣服的時候會透出來。

除了夏日單品優惠，UNIQLO更推出特別優惠。下載UNIQLO App並成為會員，即可享單次購物滿$400減$40優惠券。從App內下單，選擇門店自提升級服務，由倉庫調撥庫存到店，最快即日內可取，而且運費全免。不過只適用於當天 11:00AM 前之香港訂單，星期日及公眾假期之訂單除外。至於其他配送方式，購物滿$250即可享免運費。

UNIQLO優惠｜卡通大減價系列 經典Disney Memory和Peanuts Sundays Special UT均有發售

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卡通系列的風格隨性輕便，適合日常穿搭以及戶外裝束。鮮豔的選色，心情也瞬間跟著變好。卡通系列的襯衫和短褲可以相互搭配，塑造休閒舒適的感覺。

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