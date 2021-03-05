撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-05 20:00

奚夢瑤於2019年嫁入豪門成為賭王何鴻燊之子何猷君的妻子後，事業愛情兩得意，更經常成為話題人物。去年奚夢瑤和何猷君的盛大求婚典禮更成為全城熱話，兩人的一舉一動都備受關注。

奚夢瑤於2019年嫁入豪門成為賭王何鴻燊之子何猷君的妻子，二人經常大曬恩愛。（微博@Ming奚夢瑤）

奚夢瑤在結婚不久之後就為何家誕下了男孫，現年31歲的奚夢瑤雖然已經是辣媽一名，但卻擁有一張童顔娃娃臉，即使和小她6歲的何猷君站在一起，也絲毫察覺不出奚夢瑤比何猷君年長，而且兩人還已經育有一個孩子。

何猷君奚夢瑤不時就會在社交網站上放閃，猶如一對熱戀的小情侶。（IG@momomarioho）

豪門媳婦奚夢瑤愛用平價面膜

出道12年的奚夢瑤外貌變化很大，甚至引來整容傳聞。（微博@Ming奚夢瑤）

奚夢瑤曾經在節目中透露過自己花了很多金錢在臉上，她十分注重日常保養，經常會嘗試不同國家的護膚品牌。作為豪門媳婦的奚夢瑤，除了會用貴價護膚品，私下的她也很喜歡使用價錢親民的開架美容產品。早前奚夢瑤便在小紅書中向大家分享她的愛用平價面膜，最便宜的面膜價錢不過百元，小資女都能夠負擔得起，性價比極高！

比范冰冰更狂的「面膜狂魔」？奚夢瑤：每晚要敷3張面膜

奚夢瑤自爆每晚會敷３塊面膜護膚。（奚夢瑤＠小紅書）

此外，奚夢瑤也向大家分享了她的敷面膜小秘訣，她表示南方天氣十分寒冷，因此經常開冷氣的情況下皮膚變得很乾燥，平常她會每天敷面膜，而且以量取勝，每晚都要敷3張面膜，因此瘋狂使用平價面膜都不會心痛，而且她不喜歡使用精華液過多的面膜，會對皮膚造成負擔而且剩餘的精華液也會被浪費掉，不過每晚至少用3塊面膜實在太誇張，也未必人人適合，絕對不建議大家盲目跟隨！如果對護膚及個人皮膚狀況有疑問，建議向醫生或專業人士查詢。以下就一起看看賭王媳婦最喜歡用的平價面膜是什麼吧！

▼▼▼【奚夢瑤愛用平價面膜推介】▼▼▼

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身為國際超模的奚夢瑤一直都是亞洲的風頭人物，出道不久就已經是時尚界的寵兒，經常出席各大時裝周，更能在不同品牌的大型時裝伸展台中看到她的身影，她還是第4位登上維多利亞秘密時尚秀的亞洲模特，知名度極高。不過自從奚夢瑤嫁入豪門後就很少出現在時裝秀上，反而更多時間在國内發展，也有不少網友發現奚夢瑤外貌變化極大，從出道時候的方臉、細長鳳眼變成了現在的尖臉、雙眼皮大眼，缺乏了昔日的高級名模氣質，反而變得越來越像「網紅臉」，雖然五官精緻甜美了不少，但卻失去了T台上的强大氣場和辨識度，還惹來整容傳聞。

▼▼▼【奚夢瑤變得越來越像「網紅臉」?】▼▼▼

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