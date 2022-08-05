Michael Kors官網減價｜Bella Hadid同款低至4折 推10個時尚袋款

【Michael Kors減價】近期多個品牌相繼減價，加上第二期消費券即將發放，令大部分人的購物意慾蠢蠢欲動。美國輕時尚品牌Michael Kors日前於官網加入特價戰，現在推出最後優惠，手袋更加低見4折，絕對是入手的好時機。



Michael Kors以簡約利落設計，帶出紐約曼哈頓上東區生活氛圍，於千禧年代非常盛行，並散發出高貴和悠閒氣質，猶如一位令人注目的都市女性。Michael Kors亦找來多位超模合作，包括擁有時尚厭世臉的Bella Hadid，使品牌形象更加鮮明。而在這次官網的特價中，Bella Hadid的同款手袋亦包括在內，筆者亦為大家精選10款實用時尚的手袋，大家不容錯過。

Mina手袋可容納一部MacBook Air，超級實用。(Michael Kors)

【Michael Kors減價】推介手袋一：Mina Large Pebbled Leather Shoulder Bag #Black $6,760 → $3,380



若想找個容量大的上班袋，這款手袋可容納一部MacBook Air，同時能夠擺放鎖匙、手機和銀包等，超級實用。手袋的金屬扣縫在側線位置，凸顯出利落的外形，而扣帶亦附有品牌標誌金屬扣，展現出高級感，再配搭較柔軟的皮革，充滿悠閒優雅風格，適用於任何造型。

Karlie斜肩手袋外形帶簡約高級的美態。(Michael Kors)

【Michael Kors減價】推介手袋二：Karlie Graphic Logo Striped Leather Crossbody Bag $4,900 → $1,960



Karlie斜肩手袋外形帶簡約高級的美態，綴以不同大小窩釘及金屬鍊扣，以提升時尚和優雅氣質，在Bella Hadid的加持下，完全體現出當下時尚女生的魅力。手袋柄亦加入編織設計減少沉悶感，同時亦混甜美感覺，非常適合簡約連身裙或淨色造型。

Phoebe tote bag，款式簡約並帶有皺褶。(Michael Kors)

手袋特別之處在於可轉換成另一形狀。(Michael Kors)

【Michael Kors減價】推介手袋三：Phoebe Large Pebbled Leather Tote Bag #Pale Blue $4,860 → $2,430



若然喜歡手提款式，可以選擇這款Phoebe tote bag，款式簡約並帶有皺褶，展現出溫柔的感覺，而少量的金屬元素亦能提升細緻質感，增添高級的味道，適合上班時用。手袋特別之處，在於它兩邊的扣子可以扣在一起，轉成另一手袋形狀，看來也較輕盈和活力。

Bella Hadid穿Greenwich系列手袋。(Michael Kors)

Greenwich是品牌的經典系列。(Michael Kors)

【Michael Kors減價】推介手袋四：Greenwich Small Saffiano Leather Crossbody Bag #Smoky Rose $4,050 → $2,430



論品牌的經典款，Greenwich系列必包括在內，以多角度的直線線袋，增添時尚玩味和活力，而粉色的外型，亦顯可愛甜美感覺，若在約會時候用，是個不錯的選擇。粉色手袋非常容易配襯，如白色、淺灰色和牛仔布服飾等，都有助增加迷人氣質。

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