ITeSHOP減價2022｜2折起入手B+ab、STYLENANDA　Y2K背心夏日必收

ITeSHOP減價2022｜服裝品牌每逢大減價，都會引來不少女生前去瘋狂掃貨，為衣櫥添置新衣物！一直緊貼時尚潮流的 ITeSHOP 由即日起至7月27日舉行SS22年度激安大減價，大家可以低至2折的價錢入手多款時尚潮物，參與品牌包括IZZUE、B+ab、STYLENANDA、:CHOCOOLATE等等，大家千萬不要錯過啊！



ITeSHOP減價2022｜jouetie Patterned tank top HK$183（原價 HK$459）

炎炎夏日，衣櫥必備一件清爽背心，這款綠色格紋背心，方領設計能夠露出鎖骨線條，更顯性感，亦有助拉長臉型，令臉部看起來更顯瘦！綠色格紋簡單百搭而且鮮明耀眼，設計略帶復古風，尤其適合近年流行的Y2K風格穿搭！

ITeSHOP減價2022｜jouetie Patterned tank top HK$183（原價 HK$459）（ITeSHOP 官網）

ITeSHOP減價2022｜IZZUE Logo embroidered towelling set HK$259（原價 HK$899）

每天早上襯衣要花費很多時間，一套休閒套裝讓你不需要再煩惱配搭甚麼褲子或裙子，整套穿上就可以外出，十分方便！這套 IZZUE 刺繡套裝採用簡約刺繡設計，配以鏤空圓領小細節，容易駕馭，加上採用寬鬆版型舒適休閒，作為夏日休閒穿搭就最適合不過！

ITeSHOP減價2022｜IZZUE Logo embroidered towelling set HK$259（原價 HK$899）（ITeSHOP 官網）

ITeSHOP減價2022｜b+ab Twisted puff sleeve mini dress HK$359（原價 HK$1,199）

b+ab 這款黑色連身裙採用泡泡袖設計，充滿可愛時尚感，令手臂更顯瘦！連衣裙適合各種埸合，簡單配襯對球鞋可以作為日常穿搭，配搭一對高跟鞋瞬間增加時尚感，打造高雅氣質！

ITeSHOP減價2022｜b+ab Twisted puff sleeve mini dress HK$359（原價 HK$1,199）（ITeSHOP 官網）

ITeSHOP減價2022｜STYLENANDA Square-neck top HK$119（原價 HK$299）

純色上衣百搭易襯，可說是衣櫥必備單品！STYLENAND 這款純色上衣採用方領設計，有助修飾肩膊線條，做到臉部顯瘦效果，比起圓領及V領，方領上衣更能展現大方成熟氣質，下身簡單配搭牛仔褲或短裙，已能輕鬆打造時尚感造型！

ITeSHOP減價2022｜STYLENANDA Square-neck top HK$119（原價 HK$299）（ITeSHOP 官網）

ITeSHOP減價2022｜ STYLENANDA Ribbed tank top HK$119（原價 HK$299）

STYLENANDA 這款背心採用糖果色調充滿夏日感，穿上身有助瞬間減齡，作為夏日休閒穿搭也是不錯的選擇！

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