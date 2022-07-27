Calvin Klein減價2022｜女裝減價低至5折 胸圍、內褲、牛仔褲必買

Calvin Klein減價2022｜相信大家都對服裝品牌Calvin Klein並不陌生，品牌的內衣、牛仔褲可說是女生們必收時尚單品！Calvin Klein 現進行大減價，T 恤、連身裙、牛仔褲、內衣褲等單品減至低至5折，大家趕快看看有甚麼減價款式吧！



Calvin Klein減價2022｜MONOGRAM STRAIGHT TEE HKD 345（原價：HKD 690）

夏天必備一件簡約短袖 T恤，Calvin Klein 的 Monogram Straight Tee 採用胸前字母組合印花設計，設計簡約但完美彰顯品牌獨特性！圓領設計配以直筒版型，休閒感十足，下身簡單配搭波鞋牛仔褲，已能輕鬆打造出簡單而不失細節的時尚悠閒穿搭。T恤更設有4款顏色，大家可跟男友、閨蜜一同入手，打造情侶、閨蜜裝，現購買2件可享額外9折；購買4件可享額外8折！

Calvin Klein減價2022｜MONOGRAM STRAIGHT TEE HKD 345（原價：HKD 690）（Calvin Klein 官網）

Calvin Klein減價2022｜Modern Cotton Lightly Lined 無鋼圈內衣 HKD 400

Calvin Klein 的內衣一向深受不少女生喜愛，這款 Modern Cotton Lightly Lined 無鋼圈內衣採用了頂級棉質布料製成，為女生帶來無備舒適感，配合彈性Calvin Klein標誌胸下圍鬆緊帶，增加了時尚感！簡單配搭外套可作日常穿搭，或下身配襯運動短褲或Leggings作運動穿搭也可！現買滿 HKD 1,000 即可9折優惠，千萬不要錯過！

Calvin Klein減價2022｜Modern Cotton Lightly Lined 無鋼圈內衣 HKD 400（Calvin Klein 官網）

Calvin Klein減價2022｜RECONSIDERED 復古高腰牛仔褲 HKD 894（原價：HKD 1,490）

衣櫃裡必定要收藏一條Calvin Klein牛仔褲，女裝牛仔褲採用細膩設計，加上耐穿易配搭，所以深受女生喜愛！這款 RECONSIDERED 復古高腰牛仔褲採用了20%再造棉製造而成，致力減少對環境的傷害。另外，牛仔褲採用高腰剪裁，營造出復古風格，背面有 Monogram 壓花標誌，在摺起褲腳時可以看到，打造出更具層次感的時尚風格。

Calvin Klein減價2022｜RECONSIDERED 復古高腰牛仔褲 HKD 894（原價：HKD 1,490）（Calvin Klein 官網）

Calvin Klein減價2022｜復古牛仔裇衫連身裙 HKD 795（原價：HKD 1,590）

Calvin Klein 這款復古牛仔裇衫連身裙透過復古洗水造型演繹出90年代風格，採用束腰帶設計，配合標誌綁帶，為女生修飾腰線，令身型比例更好看，為讓女生們打造出休閒而不失型格風的時尚風格。

Calvin Klein減價2022｜復古牛仔裇衫連身裙 HKD 795（原價：HKD 1,590）（Calvin Klein 官網）

Calvin Klein減價2022｜Active Icon 短版上衣 HKD 245（原價：HKD 490）

做運動時想揀選一件舒適透氣的上衣，這件 Active Icon 短版上衣就最適合不過了！Active Icon 短版上衣採用了快乾、舒適布料製造而成，肩部飾有標誌飾邊、下緣更設彈性標誌鬆緊帶，增添了品牌特色，配合短身版型，展露小蠻腰，打造修長美腿效果！

Calvin Klein減價2022｜Active Icon 短版上衣 HKD 245（原價：HKD 490）（Calvin Klein 官網）

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