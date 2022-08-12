名牌新手入門攻略｜一定要買經典款？大牌前SA揭保值兼不過時包款

男人投資名車、女人就投資手袋。無論任何時刻女人總會有「藉口」增添她們手袋收納櫃，不少奢侈品牌都開始出現「配貨」的現象，但從未阻止到全球女人的慾望。近年疫情緣故不少奢侈品牌的產量變得更少，而且大家又在不能外出旅遊情況下，使本土市場的需要大大增加，再者品牌幾乎是幾季間加價一次，但銷量不減反增，而導致不少消費者被報復性消費佔據了心智，未知你是否其中一員呢？



Chanel Classic Handbag經典不敗，那怕是揹上十年也絕不過時。(IG@luxstina)

沒有誰的錢是大風刮來的，儘管大家有能力購買自己心儀的手袋，但大家都應該花得其所，畢竟奢侈品牌的手袋都幾萬元起。若果使用數次後就退流行不等於「倒錢落海」，不如新手女生不妨看看前SA所分享的「買包攻略」，Janice Long是一名前奢侈品金牌銷售，更自稱為「高奢大牌百科全書」，其不時向大眾分享不少奢侈品的小貼士，本次她就教大家如何選購一個既保值又不過時的手袋，讓大家不用花費太多冤枉錢。

Janice Long是一名前奢侈品金牌銷售，更自稱為「高奢大牌百科全書」。（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

首先大家選購前，Janice Long表示一般人最先考慮都離不開Louis Vuitton及CHANEL兩大品牌，然而都會打算入手不少經典手袋款式。大家有這種心態全因潮流輪迴數萬年經典款式依舊屹立不倒，而且從未見過經典款式出現折扣情況下，反而人人都渴求一包，更直覺認為這就是永不過時的款式？Janice Long指出只要該手袋一直存在、從來沒有折扣優惠及該手袋基本上每季都衍生出新的顏色，這樣才稱得上「經典款」！

Janice Long表示一般人最先考慮都離不開Louis Vuitton及CHANEL兩大品牌。（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

這樣才稱得上「經典款」。（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

第二步可以先考慮一下「顏色」，她表示顏色的選擇其實並不多，簡單選擇中性色即可，由於中性色並不屬於冷色調或暖色調，這樣不管是任何穿搭都可以起到和諧、緩和的作用，即是百搭！因此在選購一款不過時的手袋，黑色、大象灰、金棕及裸色絕對不會出錯。

第二步可以先考慮一下「顏色」（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

第三點是「材質」，最好選擇防雨防刮及耐磨堅挺的款式，因而有效排除了鰐魚皮、蜥蝪皮、駝鳥皮、水蛇皮等稀有材質，以及嬌弱的羊皮、山羊皮等等。要稱得上耐磨堅挺的材質。牛皮絕對是不二之選，但是牛皮的種類亦有十分多，因此最理想先選擇經過加工的頭層牛皮；如荔枝牛皮的代表CHANEL的魚子醬皮。此外CNAVAS帆布同樣是耐磨的代表，不過Janice Long表示，不限於LV及CELINE的老花，以上的耐磨堅挺的材質在日常生活上都是相當百搭的。

第三點是「材質」。（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

最後一點亦是她個人認為是最重要的一環，她個人偏向堅持實用為主，在買手袋的考慮因素絕不會只放在家中作陳列品，能夠滿足日常生活使用的手袋才稱得上不過時。簡單而言，該手袋一年只會使用數次或者是指定場合才能使用的話，這樣絕對不實用。

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