盤點5款2022 Chanel粉紅手袋！心形金屬鏈帶吊飾Flag Bag超夢幻

Chanel手袋向來深受女士愛戴，其成熟風格品牌形象讓廣大女性不惜貴價入手。這次Chanel手袋革新罕有推出一系列粉紅色款，色調走浪漫夢幻風，散發著少女氣息，讓一眾女生非常難以抗拒！以下盤點幾款Chanel粉紅色手袋款，讓大家一目了然。



2022 Chanel粉紅手袋1. 細碼水桶袋 $34,400

2022 Chanel粉紅手袋 | 細碼水桶袋 HKD 34,400 細碼水桶包為淺粉紅色。（CHANEL官網）

這款細碼水桶包顏色為淺粉紅色，選用小羊皮製成，配合經典的菱格紋。長方形手袋底部飾有雙C logo，金屬鏈帶上粉白相間的樹脂加以點綴。粉紅色充滿浪漫氣息，少女心爆發！

2022 Chanel粉紅手袋2. 迷你垂蓋手袋 $37,600

2022 Chanel粉紅手袋 | 迷你垂蓋手袋 $37,600 淺粉紅色迷你垂蓋手袋配有心形金屬鏈帶吊飾。（CHANEL官網）

這款淺粉紅色迷你垂蓋手袋（Flap Bag）袋身柔軟，質料為小羊皮。而最吸睛的莫過於是其可愛的心形金屬鏈帶吊飾，空心和實心的愛心掛飾梅花間竹地一整排掛在皮革金屬鏈上。呈現活潑可愛又不失高貴典雅格調，尺寸為14 × 20 × 8 cm，大小恰到好處，輕便卻能有效收納日常物品，絕對是甜美系女生必入手款！官網上也可以找到同款的經典高雅黑色，亦非常耐看。

2022 Chanel粉紅手袋3. 鏈條手提包 $23,200

2022 Chanel粉紅手袋 | 鏈條手提包 $23,200 鏈條手提包是5款介紹手袋裡面最小巧的。（CHANEL官網）

鏈條手提包是5款介紹手袋裡面最小巧的，尺寸為8.5 × 11 × 4 cm。迷你手袋配上夢幻淺粉紅，真的十分可愛。在琺瑯金屬手柄的點綴下，鏈條手提包給人浪漫又奢華的感覺，而且袋內空間寬倘，收納度高。

2022 Chanel粉紅手袋4. 細號垂蓋手袋 $39,600

2022 Chanel粉紅手袋 | 細號垂蓋手袋尺寸為15 × 20.5 × 8 cm。（CHANEL官網）

這款細號垂蓋手袋驟眼一看，有點像上述的鏈條手提包和迷你垂蓋手袋款式相似。不過仔細的觀察，三款手袋都各有獨特之處。雖然結構差不多，但細號垂蓋手袋的長和闊都比迷你垂蓋手袋大一點，尺寸為15 × 20.5 × 8 cm，並且上面多了手環，這樣用家就可以隨時隨地，因應心情，轉換拿袋的方法，想展現優雅斯文一面時，可以雙手握住手環；衣著比較隨意的時候，就可以側背，亦不失時尚感。細號垂蓋手袋與鏈條手提包的整體設計也相似，同樣附有手提環，不過鏈條手提包的手環整條都是金屬，而細號垂蓋手袋的手環則與斜肩帶的質料，結構和顏色完全相同，一致度很高。

2022 Chanel粉紅手袋5. CHANEL 19 鏈條銀包 $28,200

2022 Chanel粉紅手袋 | CHANEL 19 鏈條銀包尺寸為12.3 × 19.2 × 3.5 cm。（CHANEL官網）

CHANEL 19 鏈條銀包尺寸為12.3 × 19.2 × 3.5 cm。它可以當作長銀包使用，也可以裝下手提電話，紙巾等必備小品。它同樣是小羊皮製，金屬扣帶是金色，銀色及鍍釕金屬交替的配搭，非常特別又有新鮮感。